8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden

Im April 2026 laufen wieder einige spannende Animes in der neuen Season an. Darunter befinden sich Fortsetzungen, aber auch Neulinge, die lohnenswert sind. MeinMMO zeigt euch die vielversprechendsten Serien im Frühling 2026.

Der Winter 2026 brachte bereits zahlreiche Kracher im Anime-Bereich mit sich. Fans wussten gar nicht, wie sie so viele Serien parallel schauen sollen. Im Frühling 2026 geht es da etwas entspannter zu. Doch auch hier warten viele Animes, die es wert sind, geschaut zu werden.

MeinMMO listet deshalb die Serien auf, die ein großes Hit-Potenzial haben. Dabei unterteilen wir die 8 vorgestellten Serien in Fortsetzungen von bereits laufenden Animes und Neuheiten, die einen Blick wert sind. Filme, die im Kino laufen, listen wir hier nicht auf, sondern in einer separaten Liste. Fangen wir mit den frischen Neustarts an!

Daemons of the Shadow Realm

Release: 4. April 2026

4. April 2026 Streaming-Dienst: Crunchyroll

Worum geht es? Die Geschichte dreht sich um die Zwillinge Yuru und Asa. Sie leben in einem friedlichen Bergdorf abseits der Zivilisation. Yuru verbringt seine Tage als Jäger, während Asa aus mysteriösen Gründen in einem Käfig eingesperrt ist, um eine Pflicht zu erfüllen.

Die Idylle des Dorfes wird eines Tages zerschmettert, als plötzlich bewaffnete Spezialeinheiten in modernen Kampfhubschraubern das Dorf attackieren. Yuru muss mit Entsetzen feststellen, dass das Mädchen in dem Käfig gar nicht seine Schwester ist, sondern die Anführerin der Invasoren.

Um das Massaker zu überleben, muss Yuru die Macht der sogenannten Tsugai nutzen. Dabei handelt es sich um mächtige übernatürliche Wesen, die immer als Paar auftreten. Er flieht aus seiner Heimat in die moderne Welt, um das dunkle Geheimnis um seine Familie zu lüften.

Wieso lohnt sich ein Blick? Der Anime stammt von der legendären Mangaka Hiromu Arakawa. Sie ist für das Meisterwerk Fullmetal Alchemist verantwortlich. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an den Nachfolger, denn es könnte womöglich als bester Anime aller Zeiten mit Frieren konkurrieren. Der Anime soll übrigens 24 Episoden umfassen, die auf 2 aufeinanderfolgenden Cours verteilt sind.