Aion 2 wird das größte MMORPG 2026, doch sein Schicksal könnte schon besiegelt sein

Nach Jahren der MMORPG-Dürre waren beim Summer Game Fest 2026 gleich 2 große Titel vertreten: Aion 2 und Guild Wars 3 – die Community hat jetzt schon einen klaren Favoriten.

Was ist der aktuelle Stand von Aion 2? In der Heimat ist das MMORPG bereits ein Erfolg, auf dem Summer Game Fest 2026 kündigte Aion 2 jetzt auch einen Zeitraum für den westlichen Release an: Schon im September 2026 soll es so weit sein. Doch es scheint, als hätte man sich mit der Ankündigung keinen Gefallen getan.

Video starten NCSoft präsentiert das Release-Datum von AION 2 im neuen Trailer auf dem Summer Game Fest

Aion 2 wird von einem Concept-Trailer ausgestochen

Warum hat Aion 2 einen schwierigen Start? Die Ankündigung des Release-Zeitraums sollte eigentlich ein großer Moment für Aion 2 sein. Aber schaut man gerade in den MMORPG-Subreddit, muss man erst einmal durch seitenweise Posts zu Guild Wars scrollen, um überhaupt etwas zum NCSoft-Titel zu finden.

Im Top-Kommentar unter dem größten Thread zu Aion 2 heißt es dann auch direkt: „GW3 mogs this so hard“, zu Deutsch etwa „GW3 lässt das so alt aussehen.“ Ein anderer Nutzer ergänzt: Er habe den Trailer gesehen, sich zu seinem Bruder umgedreht und gesagt „Das hat wortwörtlich 0 Eindruck gemacht nach GW3“. Selbst das Proof of Concept von Guild Wars 3 habe mehr Gewicht als das Gameplay von Aion 2.

skyshroud6 schreibt: „Man, sie haben sich eine wirklich schlechte Show ausgesucht, um das anzukündigen.“

Die Stimmung ist aber nicht nur negativ: Viele wollen Aion 2 sehr wohl spielen, zu einem schicken neuen MMORPG sagt man schließlich nicht nein. Aber hier kommt der Knackpunkt: Aion 2 wirkt jetzt schon wie der ewige Zweite, ein Lückenfüller, bis etwas Besseres kommt – in diesem Fall Guild Wars 3.

Capcha616 urteilt nüchtern: „GW3 wird allerdings frühestens in der zweiten Hälfte von 2028 erscheinen. Das sind immer noch 2 oder mehr Jahre für NCSoft, um mit Aion 2 lachend zur Bank zu laufen.“

GamerbearAmargosa unkt bereits: „Aion 2 wird großartig aussehen, kurzlebiger Spaß, aber wird mit der aktuellen aggressiven Monetarisierung und P2W nicht lange in Europa überleben.“

Woodinvillian sieht es etwas gelassener: „Ich werde es mir ansehen. Ich habe Aion 2012 für 6 Monate kostenlos gespielt und es dann verlassen, als im August Guild Wars 2 erschien. Im Moment spiele ich GW2, werde Aion 2 ein bisschen ausprobieren, aber sehr wahrscheinlich mehr Guild Wars 2 WvW spielen.“

Man sieht: So richtig langfristige Chancen räumt Aion 2 kaum jemand ein. Unser MMORPG-Experte Karsten meint: 4 Dinge muss Aion 2 trotz des Erfolgs in Korea ändern, damit das MMORPG auch den Westen rockt.

Werdet ihr euch Aion 2 anschauen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Der Start von Aion 2 im Westen könnte zusätzlich dadurch erschwert werden, dass der September 2026 bereits randvoll mit spannenden Releases ist, was selbstverständlich überhaupt nichts damit zu tun hat, dass im November GTA 6 erscheinen soll. Der September könnte einer der besten Monate im Gaming werden und schuld ist GTA 6, obwohl das erst 2 Monate später kommt.