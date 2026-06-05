AION 2 kommt noch viel früher als gedacht, der Spätsommer wird heiß

Beim Summer Game Fest 2026 haben die Verantwortlichen von NCSoft einen neuen Trailer zu Aion 2 veröffentlicht.

Was verrät der neue Trailer? Im neuen Trailer von AION 2 haben die Entwickler das Release-Datum des MMORPGs veröffentlicht: Das Spiel soll im September 2026 im Westen veröffentlicht werden. Das MMORPG von NCSoft ist bereits im November 2025 in Südkorea und Taiwan gestartet.

Einen genauen Tag, wann AION 2 erscheint, nannte NC Soft nicht.

Ansonsten handelt es sich bei dem Trailer um ein typisches Hype-Video: Es gibt einige Action-Sequenzen sowie verschiedene Kampfszenen, die mit bunten Effekten einen Eindruck vom Kampfsystem des Spiels geben.

Video starten NCSoft präsentiert das Release-Datum von AION 2 im neuen Trailer auf dem Summer Game Fest Autoplay

Das solltet ihr sonst noch wissen: Ihr könnt euch vor dem Release im September auch für den AION 2 Newsletter anmelden, um kostenlose Ingame-Inhalte zu bekommen.

Zu den Inhalten, die ihr bekommen könnt, gehören Pagati, ein Companion-Pet im Spiel, sowie ein weiteres Pet nach Wahl aus vier Optionen: Konutin-Arbeiter, Papis, Schwarzer Rauch-Murute oder Silberklinge-Rotan. Beide Haustiere können zum Start eingelöst werden.

Wir haben die in Korea und Taiwan veröffentlichte Version von Aion 2 bereits gespielt und mit unseren schicken Flügeln zwar einigen Spaß gehabt, aber auch einige potenzielle Schmerzpunkte entdeckt, die NCSoft für den globalen Launch dringend anpassen sollte. Mehr dazu erfahrt ihr hier: 4 Dinge muss Aion 2 trotz des Erfolgs in Korea ändern, damit das MMORPG auch den Westen rockt