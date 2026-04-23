4 Dinge muss Aion 2 ändern, damit es bei uns im Westen Erfolg haben kann

Im Heimatmarkt von NCSoft ist Aion 2 ein großer Erfolg. Damit das auch bei uns im Westen klappt, muss sich beim MMORPG jedoch noch einiges ändern. Ansonsten droht das Schicksal von Throne and Liberty.

Was muss ich zu Aion 2 wissen? Das neue MMORPG von NCSoft (Lineage, Aion, Throne and Liberty, Guild Wars) ist in Korea und Taiwan bereits im November 2025 mit einem Free2Play-Modell für PC sowie Mobile erschienen und soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 bei uns im Westen landen, dann aber wohl mit einem klaren Fokus auf den PC.

Fans des ersten Teils dürfen sich erneut auf die beiden Fraktionen Asmodier und Elyos sowie ihre beeindruckenden Flügel freuen. Die Schwingen ermöglichen euch bereits früh das Fliegen durch die vertikal aufgebaute, abwechslungsreiche Spielwelt des MMORPGs.

Der Fokus von Aion 2 liegt auf PvE, mit Quests, skalierbaren Dungeons (wie der Mythic-Plus-Modus aus WoW), Raids für 8-Spieler-Gruppen und knackige Solo-Inhalte. PvP findet hingegen vor allem in instanziierten Bereichen wie den Arenen und der PvPvE-Zone Abyss statt. Im folgenden Video von unserem MeinMMO-Kanal auf YouTube haben wir euch Aion 2 im Detail vorgestellt:

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„Wer aus seinen Fehlern nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“

Im Heimatmarkt von NCSoft ist Aion 2 bereits ein großer Erfolg: Die Einnahmen liegen über den Erwartungen und die Spielerzahlen steigen von Monat zu Monat. Erwartet uns mit Aion 2 nach langer Dürre-Phase also mal wieder ein richtig gutes MMORPG, das vom Start weg begeistern kann? Nun, die reinen Zahlen können trügerisch sein.

Aion 2 hat nämlich klare Schwächen und Baustellen. Einige davon lassen sich verschmerzen. Andere könnten der Grund sein, warum viele westliche Genre-Fans das neue MMORPG nur kurz ausprobieren oder ungespielt ignorieren dürften. Dass wir hier keineswegs übertreiben, zeigen Beispiele aus der Vergangenheit wie Lost Ark oder Throne and Liberty, die vergleichbare Fehler gemacht haben.

Video starten Ankündigungstrailer von Aion 2 gibt Ausblick auf den Release Autoplay

Die gute Nachricht: Es ist normal, dass asiatische MMO-Entwickler ihre Spiele für den westlichen Markt anpassen, bevor diese in Europa oder in den USA erscheinen. Die Frage ist nur, welche Anpassungen NCSoft vornehmen wird und wie tiefgreifend diese Änderungen sein werden. Auf den folgenden Seiten stellen wir euch die 4 Änderungen vor, die aus unserer Sicht notwendig sind, damit Aion 2 im Westen ein nachhaltiger Erfolg sein kann.