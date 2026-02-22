Aion 2 ist der Hoffnungsschimmer für MMORPGs und ein Mega-Erfolg in Asien, doch was steckt dahinter?

Das neue MMORPG Aion 2 ist in Korea und Taiwan bereits ein voller Erfolg. MeinMMO erklärt, warum das Spiel das Zeug hat, die MMORPG-Flaute zu beenden, und wo Kritik berechtigt ist.

Neue MMORPGs waren in den vergangenen Jahren nur in Ausnahmefällen so richtig erfolgreich. New World, Throne and Liberty, Lost Ark – das sind wohl die großen 3, wenn man das aktuelle MMORPG-Jahrzehnt anschaut. Doch 2026 steht mit Aion 2 ein neuer Anwärter auf das beste MMORPG des Jahrzehnts an.

Das neue MMORPG läuft seit dem 19. November 2025 in Korea und Taiwan, weshalb wir schon jetzt sagen können, ob und warum das MMORPG das Zeug hat, 2026 alles abzuräumen.

Massiver Erfolg in Korea

Wie läuft es bei Aion 2? Bevor man die Inhalte von Aion 2 betrachtet, sollte man einen Blick auf die Resonanz der Spieler des MMORPGs werfen. Aion 2 bricht für NCSoft gerade alle Rekorde und übertrifft die Erwartungen des Publishers und Entwicklers.

So hat das MMORPG 58 Millionen Euro in den ersten zwei Monaten eingenommen und freut sich nach der Zeit weiterhin über wachsende Einnahmen und steigende Spielerzahlen. Während die meisten MMORPGs nach dieser Zeit schon wieder Spieler verlieren, kennt Aion 2 derzeit nur eine Richtung: nach oben.

Das macht sich auch bei den Entwicklern bemerkbar, denn die erhielten für ihre gute Leistung vor kurzem erst eine satte Beförderung und dürfen sich über neue Job-Titel und einen Aufstieg innerhalb des Unternehmens freuen.

Die Ziele für den Release im Westen wurden aufgrund des Erfolgs in Asien nochmal nach oben korrigiert und NCSoft setzt gerade alles daran, das MMORPG weiterhin auf Erfolgskurs zu halten.

Was macht Aion 2 überhaupt so erfolgreich? Was Aion 2 so erfolgreich macht, ist der perfekte Mix aus wohlfühliger Nostalgie, moderner Technik und einer Neuausrichtung des Gameplays, die in die aktuelle Zeit passt.

Den Anfang macht das Markenzeichen von Aion, das schon den Vorgänger beliebt gemacht hat: das Fliegen. Die Schwingen, wie die Flügel in Aion 2 heißen, machen die Spielwelt viel größer. Statt den immer gleichen Wegen von A nach B zu laufen, erlauben die Flügel die vertikale Erkundung und erweitern die Spielwelt so um neue Ebenen.

Das hebt Aion 2 auch von der Konkurrenz ab. Zwar haben auch andere Spiele Flugreittiere, doch spielt sich dort eigentlich alles Spannende auf dem Boden ab. Aion 2 baut indes aus mehreren Ebenen eine eigene Spielwelt, die durch die Höhe viel lebendiger wirkt als die Felder und Wälder von anderen MMORPGs.

Dabei spielt dem MMORPG auch die Unreal Engine 5 in die Karten. Die erlaubt es den Entwicklern technisch, diese viel komplexere Spielwelte überhaupt umsetzen zu können. Das Ergebnis ist eine 36-mal größere Spielwelt als noch in Teil 1. Und natürlich sehen auch die Charaktere im Spiel dank UE5 spitze aus.

Das Fliegen ist aber nicht nur für die Erkundung wichtig, denn in Aion 2 wechselt man auch zwischen Boden- und Luftkampf, was für ein nochmal neues, frisches Spielerlebnis sorgt, das man in dieser Form in keinem anderen MMORPG erlebt.

