Steam zeigt gerade, dass AMD eine Chance hat, von der alle Spieler profitieren werden

Eine Grafikkarte von AMD gewinnt stark an Spielern auf Steam. Spieler profitieren langfristig von dem Erfolg, den AMD mit der RX 9070 XT feiert.

Die Steam Survey zeigt jeden Monat, welche Hardware Spieler am PC verwenden. Das ist wichtig, weil Steam-Daten oft als grober Marktindikator für echte Gaming-Hardware genutzt werden.

In den aktuellen Daten von Steam gibt es vor allem eine spannende Tatsache: AMDs RX 9070 XT hat es auf die Liste geschafft und hat ein so starkes prozentuales Wachstum (+ 1,24 %) wie keine andere Grafikkarte.

Zum Vergleich: andere Grafikkarte gewinnen viel geringere Anteile: die direkt konkurrierende RTX 5070 etwa hat + 0,06 Prozent gewonnen, die RTX 5060 Ti immerhin 0,14 Prozent.

Ähnlich stark hat nur die kleinere Radeon RX 9060 XT von AMD gewonnen ( + 0,73 %).

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AMD gewinnt Marktanteile gegenüber Nvidia

Warum ist das spannend? Nvidia dominiert seit Jahren die Statistiken auf Steam. Dass die RX 9070 XT schon auf Platz 25 unter allen GPUs landet, ist daher ein gutes Signal für die Verbreitung der Karte, auch wenn Nvidia bei den Gesamtanteilen weiter klar dominiert.

Gleichzeitig steigt AMDs GPU-Anteil von einem Tief von 10,6% auf 19,1% und erreicht damit den höchsten Stand seit gut zwei Jahren.

Mit der 9070 (XT) landete AMD im Jahr 2025 einen echten Volltreffer: Von Testern wurde die neue Generation gelobt und mit FSR 4 konnte man gegenüber DLSS ebenfalls punkten. Später folgte die langsamere RX 9060 und dessen XT-Variante.

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Was bedeutet das für Spieler? Langfristig profitieren Spieler davon, wenn AMD mit einer Karte wie der RX 9070 erfolgreich ist, weil echter Wettbewerb Druck auf Preise, Leistung und Produktpolitik ausübt. Wenn ein Hersteller sichtbar Marktanteile gewinnt, muss Nvidia stärker reagieren — etwa mit besseren Preis-Leistungs-Verhältnissen, mehr VRAM, schnelleren Launches oder aggressiveren Preisnachlässen.

Mehr Preisdruck im Mittel- und Oberklasse-Segment.

Mehr Auswahl bei Karten mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Potenziell bessere Treiberpflege und schnellere Reaktionen auf Schwächen, weil AMD unter Beobachtung steht.

Weniger Risiko, dass ein Hersteller den Markt zu stark kontrolliert und Preise hoch hält.

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint: Konkurrenz belebt das Geschäft und das gilt auch für Grafikkarten. AMD wird im Gaming-PC-Markt sichtbarer, und das ist für Kunden meistens eine gute Entwicklung. Und selbst wenn ihr euch nie eine Grafikkarte von AMD kaufen würdet, profitiert ihr ebenfalls von starker Konkurrenz.

Denn wenn eine RX 9070 XT in vielen Shops gut läuft und sich stark verkauft, dann kann Nvidia nicht dauerhaft hohe Preise für vergleichbare Karten verlangen, ohne Kunden an AMD zu verlieren. Genau dieser Konkurrenzdruck ist für euch von Vorteil.

AMD bringt jetzt überraschend seine beliebte und extrem erfolgreiche Ryzen-CPU, den Ryzen 7 5800x3D zurück auf den Markt. Das könnte sich für viele Spieler lohnen: Falls ihr es verpasst habt, euren alten Gaming-PC aufzurüsten, bietet euch AMD wohl bald die beste Chance