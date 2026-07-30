Indem er im Start-up seiner Tochter mitarbeitete, hat Bill Gates anderen Geschäftsführern gezeigt, wie wichtig es ist, an vorderster Front zu stehen

Bill Gates kümmert sich heute vor allem um seine Stiftung statt um Tech-Firmen. Für seine Tochter machte er vor einem Jahr trotzdem eine Ausnahme, und zwar auf eine Art, mit der kaum jemand gerechnet hätte.

Was macht Bill Gates in einem Start-up? Seine jüngste Tochter Phoebe Gates hat mit ihrer früheren Stanford-Kommilitonin Sophia Kianni das Start-up Phia gegründet. Die App samt Chrome-Erweiterung durchsucht über 40.000 Onlineshops nach den besten Preisen, hebt Secondhand-Optionen hervor und zeigt nachhaltigere Alternativen auf, manche Medien beschreiben es scherzhaft als eine Art „Booking der Mode“.

Vor rund einem Jahr kündigte Bill Gates auf LinkedIn an, für einen Tag im Kundenservice von Phia auszuhelfen. Ganz uneigennützig war das nicht, der Post sorgte für ordentlich Aufmerksamkeit für das noch junge Start-up seiner Tochter, und genau dieser PR-Effekt dürfte am Ende wichtiger gewesen sein als die Handvoll Kundengespräche, die er an dem Tag tatsächlich geführt hat.

Video starten So sieht das Gameplay des 62 Jahre alten Spiels Spacewar aus Autoplay

Eine Lektion für alle Chefs

Was hat er dazu geschrieben? Auf die Frage seiner Tochter, ob er eine Schicht im Kundenservice übernehmen wolle, gebe es nur eine richtige Antwort, schrieb Gates, nämlich Ja. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, er werde hoffentlich nichts kaputt machen, versprechen könne er das allerdings nicht.

Gates nutzte den Post aber auch, um eine Botschaft loszuwerden, die über die eigene Familie hinausgeht: Der beste Weg, um zu verstehen, wie etwas funktioniert oder woran es hakt, sei es, direkt mit den Menschen zu sprechen, die es nutzen.

Welche Lehre sollen andere Chefs daraus ziehen? Im Kern ruft Gates Gründer und Führungskräfte dazu auf, sich nicht nur aus der Vogelperspektive mit ihrem eigenen Produkt zu beschäftigen, sondern regelmäßig echten Kundenkontakt zu suchen.

Ganz ohne Kamera dabei, wohlgemerkt, denn öffentlich inszeniert wurde bei dieser Aktion vor allem der LinkedIn-Post selbst, nicht der eigentliche Arbeitstag im Support.

Wie findet ihr die Aktion von Bill Gates, seiner Tochter bei ihrem Start-up auch tatkräftig zu helfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wusstet ihr, dass Bill Gates einer der ersten Game-Entwickler jemals war? Vor 44 Jahren entwickelte Bill Gates ein Videospiel in einer einzigen Nacht, um einen riesigen Deal abzuschließen