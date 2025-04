Vor 44 Jahren entwickelte Bill Gates ein Videospiel in einer einzigen Nacht, um einen riesigen Deal abzuschließen

Bill Gates hat mal ein Videospiel in einer einzigen Nacht entwickelt und sich dadurch eine wertvolle Zusammenarbeit gesichert.

Was war das für ein Spiel? Bill Gates hat 1981 zusammen mit Neil Konzen ein Videospiel namens DONKEY.BAS entwickelt, das als eines der ersten Spiele für Computer des Unternehmens IBM gilt.

Donkey (englisch für Esel) verfolgt ein simples Spielprinzip: Ihr steuert ein Auto auf einer zweispurigen Straße. Auf dieser Straße tauchen immer wieder Esel auf, denen ihr ausweichen müsst. Hierzu wechselt ihr durch das Drücken der Leertaste die Spur (vgl.: YouTube).

Donkey ist eines der ältesten Computer-Spiele, neben bekannten Titeln wie Pong, Tennis for Two oder Spacewar, das gerne von Raubkopierern als Tarnung genutzt wird.

Videospiel sicherte Microsoft wertvollen Deal

Warum entwickelte er das Spiel? Microsoft war damals ein noch vergleichsweise kleines und junges Unternehmen, das erst 6 Jahre zuvor gegründet wurde. Der damals erst 25 Jahre alte Bill Gates und Neil Konzen entwickelten Donkey im Rahmen eines Deals mit dem Tech-Riesen IBM.

Microsoft sollte die Computer des Unternehmens mit einem Betriebssystem ausstatten. Hierfür erwarb Microsoft das Betriebssystem 86-DOS und benannte es zu MS-DOS um. IBM stellte jedoch die zusätzliche Forderung, auf dem Betriebssystem eine Version der Programmiersprache BASIC und einige Spiele anzubieten, die die Möglichkeiten der Sprache aufzeigen.

Und so entwickelten Bill Gates und Neil Konzen Donkey. Gates erzählte 2001:

„Tatsächlich waren das ich und Neil Konzen, um vier Uhr morgens mit diesem IBM-Prototypen in einem kleinen Raum sitzend. IBM bestand darauf, dass wir die Tür abschließen und wir hatten nur dieses Ankleidezimmer mit einem Schloss, also mussten wir unsere gesamte Entwicklung dort drinnen machen, und es war immer über 100 Grad, aber wir schrieben spät in der Nacht eine kleine Anwendung, um zu zeigen, was das in den IBM PC eingebaute BASIC konnte. Und das war dann DONKEY.BAS (via Business Insider).“

Donkey half Microsoft schließlich dabei, die wichtige Zusammenarbeit mit IBM abzuschließen. Der Deal soll Microsoft damals rund 430.000 US-Dollar eingebracht haben (via PCMag). Außerdem gilt das als wichtiger Schritt im Aufstieg des heutigen Tech-Giganten.

Das Spiel selbst ist aus heutiger Sicht großteils irrelevant. Es ist alt, sieht entsprechend schlecht aus und hatte nie ein sonderlich eindrucksvolles Gameplay – schließlich sollte es nur die Programmiersprache präsentieren. Die Konkurrenz bei Apple nennt Donkey sogar „das peinlichste Spiel aller Zeiten“