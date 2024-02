Spiel auf Steam hat 40.000 Spieler, obwohl es gar nicht existiert – Wird von Raubkopierern als Tarnung genutzt

Über 40.000 Spieler spielen angeblich ein 62 Jahre altes Spiel auf Steam, doch das wird zum Verschleiern von Software-Piraterie genutzt.

Was ist das für ein Spiel? Spacewar ist neben „Tennis for Two“ eines der ersten Videospiele, die jemals entwickelt wurden und erschien bereits 1962 – also sogar 10 Jahre vor „Pong“, dem ersten kommerziell erfolgreichen Videospiel.

Spacewar ist ein Multiplayer-Spiel, in dem zwei Spieler zwei Raumschiffe steuern und einen Stern umkreisen. Dieser Stern verfügt über eine eigene Anziehungskraft und so müssen die Spieler versuchen, einen Zusammenprall mit dem Himmelskörper zu vermeiden. Wer zuerst crasht, hat verloren.

Außerdem wird Spacewar in der API (Application Programming Interface) von Steam als Beispielanwendung genutzt, weshalb eine voll funktionsfähige Version des Spiels für jeden Steam-Nutzer kostenlos verfügbar ist.

Anhand von Spacewar können Entwickler, die auf Steam ein Spiel veröffentlichen möchten, dann die verschiedenen APIs und Steamworks-Funktionen testen. Dazu zählen beispielsweise der Sprachchat und die Spielsuche, aber auch Bestenlisten sowie Statistiken und Errungenschaften (via steamgames.com).

Wenn ihr selbst mal Spacewars spielen wollt, könnt ihr es allerdings nicht einfach im Steam-Store finden. Um Spacewar zu installieren, müsst ihr in die Suchleiste von Windows den Befehl „run“ (ohne Anführungszeichen) eingeben. Dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr „steam://run/480“ (erneut ohne Anführungszeichen) eintippt und dann mit „ok“ bestätigt.

Anschließend fragt euch Steam in einem gewohnten Installationsfenster, ob ihr Spacewar installieren wollt. Das könnt ihr beruhigt bestätigen.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Fast 15 Jahre vor Pong entwickelte ein Physiker das erste Videospiel von Lydia

Spacewar wird als Trugbild genutzt, um Steam zu täuschen

Was hat das mit den Raubkopierern zu tun? Spacewar hatte in den vergangenen 30 Tagen durchschnittlich 41.903 Spieler auf Steam. Der Höchstwert in der zeitgleich aktiven Spielern lag in dem Zeitraum sogar bei 102.634 (via Steamcharts). Spacewar würde damit von mehr Spielern auf Steam gespielt werden, als Destiny 2, DayZ oder Overwatch 2.

Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass nicht wirklich fast 42.000 Spieler aktiv ein 62 Jahre altes Spiel spielen oder Entwickler sind, die den Sprachchat oder ähnliches testen. Spacewars wird nämlich von Raubkopierern als Tarnung genutzt.

Welche Rolle spiel Spacewar bei Raubkopierern? Steam überprüft mittels eines DRM-Wrappers die Eigentumsrechte an einem Spiel und verifiziert, dass ihr die Lizenz zum Spielen wirklich erworben habt. Hierzu wird die richtige Ausführung der Steamworks-Funktionen sichergestellt, indem Steam vor dem Start des Spiels gestartet wird.

Damit wird verhindert, dass ihr ein Spiel beispielsweise einfach von einem Freund auf eine externe Festplatte installieren lasst und es dann auf eurem PC spielen könnt (via steamgames.com).

Raubkopierer wollen deshalb beim Starten eines Spiels verhindern, dass Steam startet. Das „Problem“ dabei ist, dass sie diese Spiele dann in der Regel lediglich offline spielen können. Das bringt ihnen aber nicht viel, wenn sie es auf Multiplayer-Spiele wie Call of Duty oder GTA Online abgesehen haben.

Jetzt tritt Spacewar in Erscheinung. Da jeder Steam-Nutzer Spacewar spielen kann und es als Beispielanwendung auf alle Steamworks-Funktionen Zugriff hat, ist es die perfekte Tarnung für Raubkopierer, um Online-Spiele zu spielen und dabei alle Online-Funktionen nutzen können. Die Raubkopierer gaukeln also Steam vor, dass ihre illegale Kopie eines Spiels stattdessen Spacewar wäre.

Solltet ihr also sehen, wie ein Freund von euch auf Steam Spacewar spielt, gibt es drei Möglichkeiten, was er gerade tatsächlich tut:

er spielt ein 62 Jahre altes Spiel

er ist ein Spiele-Entwickler und testet eine Funktion

er ist Raubkopierer und verschleiert sein Treiben

Die Entwickler eines Überraschungshits auf Steam haben im Dezember 2023 sogar Verständnis für Raubkopierer gezeigt, allerdings mit einer Bitte: Wer danach Spaß am Spiel habe, solle es zu einem späteren Zeitpunkt kaufen, sobald die Person die finanziellen Mittel habe. Die ganze Story lest ihr hier: Ehepaar landet Hit auf Steam, erlaubt Spielern, ihr Spiel illegal herunterzuladen