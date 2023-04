Nintendo feiert Schlag gegen Raubkopierer – Bringt so viel Geld, als hätten sie 7.385-Mal „Mario Kart 8“ verkauft

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

So lief das Verfahren: Nintendo hatte die Seite aufgefordert, die unautorisiert angebotenen Spiele von ihrer Seite zu nehmen. Als das nicht passierte, ging Nintendo vor Gericht und bekam in Paris im Mai 2021 recht.

Für Nintendo macht es sich einmal mehr bezahlt, dass man so sehr darauf achtet, gegen alles und jeden vorzugehen, der ihre Rechte verletzt. So hat Nintendo eine Seite auf Schadenersatz verklagt, die Raubkopien von Nintendo-Spielen anbietet und nicht auf Aufforderungen reagiert, diese Inhalte zu blockieren. Nintendo hat zugeschlagen und über 400.000 € Schadensersatz zugesprochen bekommen. Nintendo sagt, das sei ein großer Sieg für sie selbst und für die ganze Videospiel-Industrie. Die Seiten könnten sich jetzt nicht mehr auf frühere Fälle berufen.

