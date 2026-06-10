Destiny 2 verabschiedet sich mit einem dicken Sale, Spieler bringen es auf Platz 1 der Steam-Charts

Gestern war der Start des „Monuments of Triumph“-Updates und das Ende einer Ära für Destiny 2. Zum Abschied versammelten sich aktive sowie wiederkehrende Spieler, was das Spiel sogar zum globalen Topseller auf Steam machte.
Worauf kann die Community stolz sein? Wie von dem X-Account @DestinyBulletin am 9. Juni 2026 um 23:49 Uhr festgehalten, schaffte es Destiny 2 auf den Spitzenplatz der Top 100 der aktuell meistverkauften Titel nach Gesamtumsatz auf Steam. Ein Erfolg, den die Community auf Reddit mit der Erkenntnis würdigt, dass das „noch wichtiger ist als die Spielerzahlen“.
Zur Veröffentlichung des Artikels (11:00 Uhr) konnte sich Counter-Strike 2 wieder an die globale Spitze schieben. Allerdings befinden sich nicht nur Destiny 2, sondern auch Destiny 2: Renegades (Platz 3 der Charts) sowie Destiny 2: Am Rande des Schicksals (Platz 7) weiterhin in den Top 10.
Top-Seller trotz Free to Play
Wie reagiert die Spielerschaft von Destiny 2 auf diesen Erfolg? Die Community, die sich den 9. Juni als einen wichtigen Tag markiert hat, um als Spielerschaft gemeinsam ein Zeichen zu setzen, freut sich über das Ergebnis, das sie bewirken konnten.
Auf Reddit berichten Spieler, dass sie extra zum Anlass des finalen Updates auch die DLC-Käufe nachgeholt haben, die ihnen bisher noch gefehlt haben. Die befinden sich derzeit nämlich in einem dicken Sale, ob alle einzeln oder gesamt als „Destiny 2: The Collection“, die für 88 % reduziert für knapp 26 Euro auf Steam zu kaufen ist.
„Angesichts dieser Zahlen ist die ganze Situation heute besonders verwirrend. Was zum Teufel hat Sony denn geraucht?“, fragt sich cheesybreadlover angesichts der gezeigten Charts. Und Every-Selection-8942 erinnert an etwas Weiteres: „Und das ist nur Steam …“
Wart ihr selbst gestern dabei und plant ihr, weiterzuspielen? Und habt ihr euch selbst noch einige DLCs nachträglich gekauft?
Wir begleiten den Abschied von Destiny 2 weiterhin im Live-Ticker hier auf MeinMMO, wo ihr alle Infos zu den Serverauslastungen und dem neuen Update erfahren könnt: Die Spieler ehren Destiny 2 zum Abschied mit explodierenden Servern – Alle Infos im Live-Ticker
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Obwohl ich es die letzten 1-2 Jahre hier häufiger kritisiert hatte, konnte ich gestern auch nicht an mich halten. 😅 Ich pendelte eine Weile zwischen Einzelkäufe von Renegades und Fate, die aktuell auch stark rabattiert sind und ich, einschliesslich Final Shape. jeden Content davor besitze und der Collection. Da ich aber nicht wusste, ob die Dungeons rückwirkend auch bei den Einzelkäufen hinzugefügt werden, packte ich dann doch die Collection in den Warenkorb. Ob das am Ende eine gute Idee war? Ich hadere derzeit noch, spielte gestern ca eine Stunde den Schicksal DLC und war nach kurzer Zeit von der Materie-Kugel Mechanik bedient. Doch insgesamt war das Feeling, nach so langer Zeit, mal wieder zum Turm zu reissen, nice.