Destiny 2 verabschiedet sich mit einem dicken Sale, Spieler bringen es auf Platz 1 der Steam-Charts

Gestern war der Start des „Monuments of Triumph“-Updates und das Ende einer Ära für Destiny 2. Zum Abschied versammelten sich aktive sowie wiederkehrende Spieler, was das Spiel sogar zum globalen Topseller auf Steam machte.

Worauf kann die Community stolz sein? Wie von dem X-Account @DestinyBulletin am 9. Juni 2026 um 23:49 Uhr festgehalten, schaffte es Destiny 2 auf den Spitzenplatz der Top 100 der aktuell meistverkauften Titel nach Gesamtumsatz auf Steam. Ein Erfolg, den die Community auf Reddit mit der Erkenntnis würdigt, dass das „noch wichtiger ist als die Spielerzahlen“.

Zur Veröffentlichung des Artikels (11:00 Uhr) konnte sich Counter-Strike 2 wieder an die globale Spitze schieben. Allerdings befinden sich nicht nur Destiny 2, sondern auch Destiny 2: Renegades (Platz 3 der Charts) sowie Destiny 2: Am Rande des Schicksals (Platz 7) weiterhin in den Top 10.

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein

Top-Seller trotz Free to Play

Wie reagiert die Spielerschaft von Destiny 2 auf diesen Erfolg? Die Community, die sich den 9. Juni als einen wichtigen Tag markiert hat, um als Spielerschaft gemeinsam ein Zeichen zu setzen, freut sich über das Ergebnis, das sie bewirken konnten.

Auf Reddit berichten Spieler, dass sie extra zum Anlass des finalen Updates auch die DLC-Käufe nachgeholt haben, die ihnen bisher noch gefehlt haben. Die befinden sich derzeit nämlich in einem dicken Sale, ob alle einzeln oder gesamt als „Destiny 2: The Collection“, die für 88 % reduziert für knapp 26 Euro auf Steam zu kaufen ist.

„Angesichts dieser Zahlen ist die ganze Situation heute besonders verwirrend. Was zum Teufel hat Sony denn geraucht?“, fragt sich cheesybreadlover angesichts der gezeigten Charts. Und Every-Selection-8942 erinnert an etwas Weiteres: „Und das ist nur Steam …“

Wart ihr selbst gestern dabei und plant ihr, weiterzuspielen? Und habt ihr euch selbst noch einige DLCs nachträglich gekauft?

Wir begleiten den Abschied von Destiny 2 weiterhin im Live-Ticker hier auf MeinMMO, wo ihr alle Infos zu den Serverauslastungen und dem neuen Update erfahren könnt: Die Spieler ehren Destiny 2 zum Abschied mit explodierenden Servern – Alle Infos im Live-Ticker