Ein YouTuber begleitet Destiny seit der ersten Stunde, verabschiedet sich jetzt endgültig vom Loot-Shooter

Einer der größten YouTuber zu Destiny 2 hat keine Lust mehr auf den Loot-Shooter. Ab August wird er ein neues Spiel begleiten.

Um wen geht es? Der YouTuber und Twitch-Streamer Datto begleitet Destiny quasi seit der ersten Stunde und thematisierte schon vor dem Release E3-Auftritte, Trailer und sogar Konzeptzeichnungen. Später kamen Guides und nützliche Infos zu den verschiedenen Inhalten des Spiels hinzu, darunter etwa Erklärungen, wie ihr neue Waffen freischaltet oder wie die Mechaniken eines Raids funktionieren.

Über die Jahre wuchs sein Kanal zu einem der größten Channels, die Inhalte zu Bungies Loot-Shooter produzieren. Heute hat der Destiny-Experte auf YouTube über 1,2 Mio. Abonnenten, 2.519 veröffentlichte Videos und laut Socialblade über 557 Millionen Views. Auf Twitch sieht es mit 807.000 Followern und durchschnittlich über 900 Zuschauern ähnlich erfolgreich aus (via Sullygnome).

Jetzt hat Datto nach vielen Jahren seinen Rücktritt von Destiny angekündigt.

Video starten Destiny 2 nimmt mit einem emotionalen Trailer Abschied von den Fans Autoplay

Das ändert sich jetzt bei Datto: Datto erklärte in einem Post auf X, dass er ab dem 18. August aufhören werde, Destiny zu spielen und Inhalte zu dem Loot-Shooter zu erstellen.

Anschließend wechsle Datto als Content-Creator zu Deadlock, dem kommenden MOBA-Shooter von Valve: „Deadlock wird mein neues Zuhause in der Zukunft sein (neben Varierty)“, führt er aus. Mehr dazu werde er aber am 18. August verraten.

Deadlock ist ein MOBA in der Third-Person-Perspektive mit Shooter-Elementen und bereits seit rund 2 Jahren in einem eingeschränkten Rahmen spielbar. Ein offizielles Release-Datum ist jedoch noch nicht bekannt, obwohl das Spiel bereits eine große Auswahl an Inhalten wie 38 spielbare Helden bietet.

So reagiert die Community auf Dattos Entscheidung: Ein Großteil der Community findet es wirklich traurig, dass Datto Destiny zukünftig nicht mehr begleiten wird, und nennt es das Ende einer Ära.

Ein Nutzer kommentiert etwa: „Du bist einer der Gründe, warum ich mich 2013 überhaupt für Destiny interessiert habe, danke für die Jahre voller Lachen und Guides, du bist für immer der GOAT.“ Ein anderer führt aus: „Danke für alles, was du für diese Community getan hast! Einfach legendär.“ Es gibt viele weitere, ähnliche Kommentare. Manche erinnern sich auch nostalgisch an bestimmte Inhalte, etwa wie sie ihn bei World-First-Rennen schauten.

Datto war mit seinem Team ein beständiger Teilnehmer an den World-First-Rennen eines neuen Raids und erreichte dabei regelmäßig Top-Platzierungen. Einige Male war der Content-Creator nur wenige Minuten hinter dem Siegerteam, so etwa auch 2025 beim World-First-Rennen des Raids „Die ewige Wüste“, als sein Team gewiped wurde, obwohl der Lebensbalken des Bossgegners leer war: Streamer versucht seit Jahren, als Erster einen neuen Raid in Destiny 2 zu gewinnen, vernichtet den Lebensbalken eines Bosses, verliert trotzdem