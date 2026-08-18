PvP-Shooter will Vorbestellern mit Beta zeigen, warum er auf Steam ein Top-Seller ist, sagt offen: Gebt das Spiel zurück, wenn ihr keinen Spaß hattet

Am Freitag startet der PvP-Shooter Wardogs eine geschlossene Beta auf Steam. Falls die euch keinen Spaß macht, ermutigen euch die Entwickler zur Rückerstattung.

Um welches Spiel geht es? Wardogs beschreibt sich selbst als „All out Warfare“-First-Person-Shooter, der großangelegte Schlachten mit zerstörbaren Gebäuden in einem modernen, realistischen Setting bietet.

Insgesamt sollen bis zu 100 Spieler, aufgeteilt in drei Teams, um ein Gebiet auf einer Karte kämpfen. Hierzu gibt es Infanteristen, Bodenfahrzeuge wie Panzer und Helikopter.

Das Spielprinzip ist dabei stark von den „King of the Hill“-Matches in ARMA 3 inspiriert.

Die große Besonderheit von Wardogs ist allerdings das Cash-System, das euch mit Ingame-Geld belohnt, wenn ihr bestimmte Aktionen wie Kills, Revives und Ähnliches durchführt.

Mit diesem Geld kauft ihr euch eure Ausrüstung zusammen, um etwa die Rolle eines Medics oder Pioniers auszufüllen. Solltet ihr jedoch im Kampf fallen, verliert ihr eure mitgeführte Ausrüstung.

Wie die Entwickler am 11. August mitteilten, wird Wardogs am 10. September 2026 für 39,99 € im Early-Access auf Steam veröffentlicht. Zeitgleich starteten die Vorbestellungen des Shooters, die diesen direkt zu einem Top-Seller auf Steam machten. Zudem verkündete das Studio, dass bereits über 1 Mio. Spieler das Spiel auf Steam auf ihrer Wunschliste haben.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Entwickler raten: Testen und zurückgeben, falls ihr enttäuscht seid

Wardogs wird vom 21. bis zum 23. August in einer geschlossenen Beta spielbar sein. An dieser Beta könnt ihr garantiert teilnehmen und euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen, wenn ihr das Spiel im Vorfeld der Beta für 39,99 € auf Steam vorbestellt.

Das sagen die Entwickler zu Beta: Die Entwickler des Shooters sagen in einem Video auf YouTube ganz offen, dass ihr eure Vorbestellung gerne widerrufen und euer Geld zurückerstatten lassen könnt, wenn das Spiel in der Beta nicht euren Erwartungen entsprochen hat:

„Alternativ könnt ihr das Spiel vorbestellen, an der Beta teilnehmen und, falls die Performance nicht euren Erwartungen entspricht oder das Spiel dem hohen Hype nicht gerecht wird, einfach eine Rückerstattung beantragen. Wir nehmen es euch nicht übel.“

Das sagt Valve: Steam hat eigene Richtlinien, was das Rückerstattenlassen von Spielen und das Zurückziehen von Vorbestellungen angeht. Dort heißt es diesbezüglich:

„Gemäß den Richtlinien für Steam-Rückerstattungen können Sie jederzeit vor der Veröffentlichung eines vorbestellten Spiels eine Rückerstattung beantragen.“ – Quelle: Steam

Außerhalb der Preorder-Phase gelten auf Steam weiterhin die üblichen Bedingungen für Rückerstattungen. Heißt: Ihr könnt nur Spiele rückerstatten, deren Kauf höchstens 14 Tage zurückliegt und in denen ihr höchstens 2 Stunden Spielzeit habt. Mehr dazu, wie ihr Spiele auf Steam zurückgebt, findet ihr hier: Steam: Spiel zurückgeben – So leicht geht es

Auf Seite 2 findet ihr alles derzeit Wissenswerte zur Beta von Wardogs.