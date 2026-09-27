Sorry, Joker! Ein neuer Film zeigt den wirklich besten Batman-Schurken in Höchstform

2026 ist ein neuer Batman-Film erschienen, der nicht so viel Aufmerksamkeit wie große Kinofilme bekommt. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist es aber sogar einer der besten Auftritte des dunklen Ritters.

Zuletzt war ich mal wieder im digitalen Store von Amazon Prime Video unterwegs, um mir anzuschauen, welche Filme man sich leihen oder kaufen kann, die gerade nicht in irgendeinem Abo erhältlich sind. Dabei stieß ich zu meiner Überraschung auf Batman Knightfall – Part 1: Knightfall.

Das ist der 1. Teil einer Trilogie, die die gesamte Knightfall-Saga aus den Comics umsetzen soll. Im Film entkommen viele bekannte Schurken aus dem Arkham Asylum und stürzen Gotham ins Chaos. Batman will sie alle aufhalten und geht dafür bis an seine äußersten Grenzen. Wie sich herausstellt, steckt dahinter aber ein Plan, um Batman endlich zu stürzen.

Und wie schon die Comic-Reihe hat mich der Film begeistert. Er gehört zu den besten Batman-Filmen und zeigt, warum der Joker nicht der beste Schurke des dunklen Ritters ist.

Video starten Der dunkle Ritter muss sich in Batman: Knightfall – Part 1 einem seiner gefährlichsten Feinde stellen

Eine spürbare Bedrohung

Der große Star in Knightfall ist auf jeden Fall der Schurke Bane. Anders als im Comic hat man in der Umsetzung die irrelevanten Sidekicks von Bane weggelassen und das tut dem Schurken richtig gut. Seine bedrohliche Präsenz ist fast die ganze Zeit zu spüren, auch wenn er meist nicht zu sehen ist.

Man merkt, wie seine Machenschaften an Batmans physischer und psychischer Ausdauer zerren. Das ist besonders effektiv, da man die Kindheit des Schurken zeigt. Es entstehen Kontraste zu Batmans Geschichte. Dadurch wird die nicht ganz greifbare Motivation von Bane präsenter, ohne stumpf eine Verbindung zwischen den beiden zu forcieren. Deswegen finde ich Bane hier sogar noch besser als seine Nolan-Variante und der Film zeigt wunderbar, warum Bane ein besserer Schurke als der Joker ist.

Joker ist das pure Chaos, aber Bane ähnelt Batman in vielerlei Hinsicht. Er ist nicht nur ein schier unaufhaltsamer Muskelprotz, er ist ein genialer Taktiker, der Batman auch mit seinem Verstand besiegen kann.

Vorteilhaft für Banes Auftritt ist auch der Artstyle des Films. Der trieft vor 90er-Jahre-Energie, was man besonders an seinen viel zu unrealistischen Muskeln sieht. Aber genau deshalb machen auch die Kämpfe so Spaß und passen perfekt zur originalen Comic-Story.

Ohne viel zu spoilern muss ich da vor allem die letzten 15 Minuten loben. Das war eine der besten Final-Sequenzen, die ich in einem Superheldenfilm gesehen habe. Nicht nur Bane ist aber eine wichtige Figur in dem Film, auch das Gegenstück Batman ist in Batman Knightfall spannend.

Batman begibt sich im Film schwer verletzt in der Kampf (Bildquelle: Warner Bros. Entertainment auf YouTube)

Ein gescheiterter Batman

Batman wird im Film an seine Grenzen getrieben. Nicht nur körperlich durch die vielen Kämpfe, sondern vor allem symbolisch. Er wird brutaler, gefährlicher und auch gemeiner. Batman wird immer weniger zum Symbol der Hoffnung. Der Film schafft es, schön darzustellen, wie Batman langsam an seiner eigens auferlegten Rolle zerbricht. Immerhin hinterfragt Bane selbst, ob Gotham Batman überhaupt braucht.

Das zeigt sich vor allem in der Beziehung zum Robin des Films, Tim Drake. Neben Jason Todd und Dick Grayson bekommt er nicht viel Aufmerksamkeit in der Popkultur, dabei hat er eine spannende Rolle. Er ist der wahrscheinlich smarteste Robin, der dabei zusehen muss, wie sein Mentor scheitert. Es entsteht ein Machtvakuum, das Tim füllen möchte – er will Batman helfen.

Hier passt auch eine weitere Figur gut rein, nämlich Jean Paul Valley. Ohne viel spoilern zu wollen: Für die restlichen Filme der Trilogie wird er eine interessante Rolle spielen, die sich nochmal mit der Kerndiskussion auseinandersetzt, warum Batman nicht tötet.

Grundsätzlich bin ich aber auch immer froh, eine Batman-Geschichte mit Robin zu sehen, denn der fehlte in den letzten Real-Filmen völlig (und nein, Dark Knight Rises zählt nicht).

Schaut euch die DC-Animationsfilme an!

Batman Knightfall ist einer der besten DC-Filme, die ihr euch anschauen könnt, und ich kann euch nur empfehlen, die anderen Filme anzuschauen, etwa Batman: The Dark Knight Returns. Da gibt es zwar auch schlechte Filme, aber die Animationsfilme adaptieren Geschichten, die wir wohl nie auf der großen Leinwand sehen werden.

Leider sind die Filme nicht auf dem Streaming-Service HBO Max verfügbar, weshalb man sie digital oder physisch kaufen muss. Da hoffe ich zumindest, dass die Animationsreihe mal auf dem Streamer landet, immerhin gibt es da auch die anderen DC-Produktionen.

Wo kann ich Batman Knightfall streamen? Den ersten Teil von Batman Knightfall könnt ihr aktuell bei diversen Händlern, etwa Prime Video oder Apple TV, leihen oder kaufen. Seid aber gewarnt, dass der Film nur auf Englisch verfügbar ist, wahlweise mit deutschen Untertiteln. Falls ihr noch mehr Zeichentrick-Empfehlungen braucht, findet ihr hier eine Liste: Die 10 besten Animationsfilme von Batman, die euch die Wartezeit bis zum nächsten Kinofilm verkürzen