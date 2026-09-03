Batman ist einer der wenigen Menschen im Universum, der gegen Deadpools schlimmste „Superkraft“ immun ist

Deadpool ist im Marvel-Universum eine totale Nervensäge, aber das hat Vorteile abseits davon, anderen Figuren auf die Nerven zu gehen. Das ist aber mehr als nur ein Gag, gegen manche Charaktere ist es sogar eine Superkraft. Aber ausgerechnet der dunkle Ritter aus Gotham ist immun.

Um was für eine Fähigkeit geht es? Deadpool ist nicht nur ein fähiger Assassine, sein Heilungsfaktor lässt ihn fast alles überleben. Abseits davon ist seine präsenteste Eigenschaft aber sein loses Mundwerk, gepaart mit seinem ständigen Bruch der 4. Wand. Deadpool ist eine totale Nervensäge und das weiß er wohl auch selbst.

Dass das nicht nur für Gags genutzt werden kann, sieht man in den Filmen und Comics gut. Er kann Gegner aus dem Konzept bringen und sie wütend machen, was in einem Kampf durchaus Vorteile liefern kann. Das geht aber noch weiter.

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Deadpool scheint immun gegen Telepathen

Wieso könnte es eine Superkraft sein? Im Marvel-Universum gibt es diverse Telepathen, die Gedanken lesen oder auch manipulieren können. Bei Deadpool scheint das aber nicht zu wirken. Im Comic Cable & Deadpool Nr. 8 (2004) erklärt der Söldner, dass sich seine Zellstruktur ständig im Wandel befinde, weshalb er so spricht, wie er spricht. Deshalb könne Cable seine Gedanken nicht lesen.

Eine deutlich direktere Erklärung gab es im Comic Deadpool Nr. 50 aus dem Jahre 2012. Dort versucht die Mutantin Psylocke seine Gedanken zu lesen, doch die sind so voller Schwachsinn, dass sie dieses Chaos nicht entziffern kann.

Deutlich brutaler kontert Deadpool im Comic Deadpool Kills the Marvel Universe Nr. 3 (2012). In der Storyline will Deadpool jeden Marvel-Helden töten und das gelingt ihm auch. Im 3. Band versucht Professor X, den Geist von Deadpool anzugreifen. Das war aber eine schlechte Idee, denn das Gesehene kann der Professor nicht verarbeiten und stirbt. Das ist zwar eine nicht-kanonische Story, aber die Idee von seiner mentalen Blockade passt trotz der extremen Weise zu Deadpool.

Der Nachteil an seinem ständigen Geplapper ist aber, dass seine Teamkollegen und Partner auch davon abgelenkt werden können. Eine gewisse Fledermaus aus Gotham scheint dagegen aber immun zu sein.

Batman kennt sich mit Nervensägen aus

Was hat Batman mit Deadpool zu tun? 2025 taten sich DC und Marvel zusammen, und brachten Batman mit Deadpool zusammen – eine recht ungewöhnliche Kombination. Wie man bereits in den letzten beiden Deadpool-Filmen sehen konnte, ist die Arbeit mit Deadpool auch für seine Verbündeten härter, als so manchen Schurken zu besiegen.

In Batman/Deadpool Nr. 1 (2025) gibt es ein Gespräch der beiden, in dem Deadpool sagt, dass sein Geplapper Menschen wahnsinnig mache. Bei Batman klappt das aber nicht. Batman antwortet: Ich habe das Verbrechen jahrelang mit einem hyperaktiven Kind bekämpft. Mein Erzfeind ist ein mörderischer, entstellter Clown. Hast du die ganze Zeit nur geredet?

Das ist hier zwar nur ein Gag, aber Batman zeigte in mehreren Situationen, dass er eine große mentale Stärke hat, mit der er sogar Gehirnwäsche widerstehen kann. In Batman: Legends of the Dark Knight Nr. 43 (1993) widersteht er der Kontrolle von Poison Ivy. In der Animationsserie The Batman (2004-2008) erklärt er (ziemlich absurd), dass er eine Technik bei tibetanischen Mönchen gelernt habe, damit man seine Gedanken nicht lesen kann.

Batman ist also nicht nur immun gegen das viele Quatschen von Deadpool, er hat auch Waffen gegen Telepathen.

Was haltet ihr von Deadpool? Nerven euch seine Charaktereigenschaften oder mögt ihr genau das an ihm? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zu Deadpool lest ihr hier: Ryan Reynolds war schon 12 Jahre vor Deadpool in einem der schlechtesten Marvel-Filme