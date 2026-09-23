Für viele Fans gelten die Batman-Filme von Christopher Nolan als der beste Auftritt der Fledermaus im Kino. Ganze 3 Mal brachte der Regisseur den Superhelden auf die große Leinwand. Der letzte Teil der Reihe ist aber nicht nur wegen seines Erfolgs bekannt: Er enthält eine der schlechtesten Todesszenen aller Zeiten.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel einen Charaktertod aus The Dark Knight Rises. Der Film hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben, seid ihr hiermit gewarnt.

2012 erschien mit The Dark Knight Rises das große Finale der Batman-Trilogie von Christopher Nolan, das weltweit laut Box Office Mojo mehr als 1 Milliarde US-Dollar einspielen konnte. Diesmal musste sich Bruce Wayne (Christian Bale) mit Bane (Tom Hardy) herumschlagen, der Gotham bedroht. Neben dem legendären Schurken taucht auch Selina Kyle, besser bekannt als Catwoman (Anne Hathaway), auf.

Eine andere wichtige Figur ist Miranda Tate, gespielt von Marion Cotillard. Sie versteckt nicht nur ein großes Geheimnis, sie hat auch eine besondere Szene, die viele Fans bis heute nicht vergessen können.

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Manchmal kommt es vor, dass man etwas vermasselt

Um welche Szene geht es? Später im Film stellt sich heraus, dass Miranda Tate nicht einfach nur ein Vorstandsmitglied ist, sie ist Thalia al Ghul, die Tochter von Ra’s al Ghul (Liam Neeson), der von Batman in Batman Begins besiegt wurde. Am Ende des Films stirbt Thalia aber und genau diese Szene ist legendär.

Es ist schwer zu beschreiben, aber Marion Cottilard hält eine kurze Rede, macht schnell die Augen zu und lässt ihren Kopf fallen. Für ein so großes Projekt und eine Schauspielerin wie Cottilard wirkt der Moment absurd mies. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie 2008 für La Vie en Rose sogar einen Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat.

Seit dem Release wurde diese Szene als eine der schlechtesten Todesszenen des Kinos berühmt. So gibt es Reddit-Posts über das Jubiläum oder einen Platz in Rankings von Websites wie Collider oder SlashFilm.

Was sagt Marion Cottilard zur Szene? 2025 berichtete die Variety, dass sich Cottilard in einem französischen Interview mit Les recontres du Papotin zur Szene äußerte. Dort erklärte sie, dass ihr die Szene nicht gelungen sei: Ich habe nicht die richtige Position gefunden. Ich habe nicht den richtigen Weg gefunden … Ich war gestresst. Manchmal kommt es vor, dass man etwas vermasselt. Also habe ich es vermasselt.

Das war nicht das einzige Mal, dass sich Cottilard geäußert hat. 2016 sagte sie in einem Interview mit Allocine:

Manchmal gibt es Fehlgriffe, und wenn man das auf dem Bildschirm sieht, denkt man: „Warum? Warum haben sie diese Einstellung behalten?“ Aber entweder gibt man allen die Schuld oder niemandem. Ich fand jedoch, dass die Leute überreagiert haben, denn es war schwer, nur anhand dieser einen Szene beurteilt zu werden. Wenn ich mein Bestes gebe, um in jeder Figur, die ich spiele, die Authentizität zu finden, ist es schwer, nur wegen dieser einen Szene bekannt zu sein.

Und sie hat in dem Fall recht, dass es eben nur eine ganz kurze Szene in einem fast 3-stündigen Film ist.

Wie wichtig ist Thalia al Ghul eigentlich im Batman-Kosmos? Thalia ist zwar kein Batman-Schwergewicht wie Bane oder Catwoman, sie ist für die gesamte Batman-Mythologie aber trotzdem wichtig. Als Tochter eines gefährlichen Schurken ist sie eine Gegnerin des dunklen Ritters.

Doch dahinter steckt noch mehr. Ihren ersten Auftritt hatte sie in Detective Comics Nr. 411 im Jahr 1971. Innerhalb der letzten 55 Jahre beeinflusste auch eine romantische Ader die Beziehung zwischen ihr und Batman. Das ging so weit, dass die beiden sogar ein Kind bekamen (von dem Batman sehr lange nichts wusste).

Damian Wayne wurde durch Thalia und ihren Vater zu einem perfekten Killer ausgebildet. Als er dann jedoch der neue Robin wurde, musste er lernen, wie sein Vater, ohne zu töten zu kämpfen. Falls ihr mehr über einen anderen Schurken von Batman wissen wollt, habe wir hier einen Artikel für euch: Alle kennen den Joker, aber die wenigsten wissen, was der Schurke wirklich ist