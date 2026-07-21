In The Odyssey steckt eine geniale Anspielung, aber nur die echten Fans unter euch können sie finden

Christopher Nolans Blockbuster The Odyssey kommt im Moment extrem gut an. Echte Fans haben darin aber mittlerweile eine ganz besondere Anspielung entdeckt, die auf eine andere exzellente Adaption der Story hinweist.

Achtung Spoiler für das Ende einer fast 3.000 Jahre alten Geschichte.

Was für eine Anspielung soll das sein? In der Story von The Odyssey ist Titelheld Odysseus etwa 20 Jahre lang nicht Zuhause. Seine Frau Penelope wird dazu gedrängt, jemand neuen zu heiraten. Sie setzt den Anwärtern eine Herausforderung vor die Nase:

Wer den alten Bogen ihres als verstorben geltenden Ehemannes Odysseus mit einer Bogenseite bespannen und einen Pfeil durch 12 Äxte schießen kann, solle sie heiraten dürfen. Die Anwärter scheitern allerdings reihenweise daran. Verkleidet als Bettler nimmt Odysseus selbst am Wettbewerb teil und bewältigt die Aufgabe.

Hier passiert das Easter Egg: Während Odysseus den Bogen fast schon mühelos spannt, spielen drei Noten im Hintergrund. Diese haben die gleiche Geschwindigkeit und Tonhöhe wie drei Noten aus dem Song Just a Man aus Epic: The Musical – einem viralen Fan-Musical von Tiktok.

Die drei Noten, die Odysseus bei 00:57 im originalen YouTube-Video singt, tauchen entsprechend wieder in The Odyssey auf. Hier hat ein Nutzer den Szenenausschnitt einmal auf Reddit geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Drei signifikante Töne in einem Film ohne Orchestermusik und die Fans drehen durch

Was ist Epic: The Musical? Epic: The Musical ist eine neunteilige Musical-Adaption der Geschichte der Odyssee. Wie der Film beginnt es mit dem Ende des trojanischen Krieges und dem großen Clou mit dem Holzpferd. Als Odysseus den noch sehr jungen Sohn Hectors töten soll, singt er das Lied Just a man , das zum immer wiederkehrenden Hauptthema des Musicals wird.

Das Musical adaptiert die Odyssee nicht perfekt detailgetreu und nimmt sich an manchen Stellen Freiheiten. Insgesamt folgt der Plot aber recht genau den Geschehnissen der Vorlage.

Was es so besonders macht ist aber die Entstehungsgeschichte: Komponist und Autor Jorge Rivera-Herrans veröffentlichte die ersten Demos auf Tiktok. Später forderte er mit der Duet-Funktion andere Tiktok-Musiker und -Sänger dazu auf, seine Songs mitzusingen und sich für Rollen zu bewerben. Der finale Cast umfasst auch eine ganze Menge auf Social Media bekannter Künstler aus aller Welt, die zum Großteil der GenZ angehören.

Nach mehreren Verzögerungen in der Veröffentlichung, unter anderem wegen Streitigkeiten mit einem Musik-Label, ist Epic: The Musical mittlerweile seit ende 2024 vollständig live. Es kann unter anderem via YouTube und Spotify angehört werden. Im Moment arbeitet Jerry Bruckheimer, der Regisseur von Fluch der Karibik, an einem Animationsfilm zum Musical. Zudem wird eine Bühnenadaption entwickelt.

Video starten Trailer zur Adaption des griechischen Epos „The Odyssey“ von Christopher Nolan Autoplay

Was sind Tiktok-Musicals? Tiktok-Musicals sind Musicals, die, wie der Name schon sagt, hauptsächlich auf Tiktok und von der dortigen Community entwickelt werden. Neben Epic: The Musical hat es unter anderem auch das Unofficial Bridgerton Musical final auf Spotify geschafft. Laut The Guardian war das erste dieser Musicals Ratatouille, das sogar einmalig auf dem Broadway gespielt wurde.

Während die Odysee jetzt gerade in den Kinos läuft, feiert MeinMMO-Autor Niko Hernes den Release einen richtig lang ersehnten Trailers. Marvel Studios hat endlich den ersten offiziellen, nicht KI-generierten oder geleakten Trailer zu Avengers Doomsday veröffentlicht: Im ersten Trailer zu Avengers: Doomsday zeigt Marvel den großen neuen Schurken, vor dem sich sogar der mächtige Gott des Donners fürchtet