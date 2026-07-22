„Wie hat er das gemacht?“: Nolan ignoriert in The Odyssey einen Hollywood-Trend, täuscht damit sogar die Schauspieler

The Odyssey von Christopher Nolan begeistert gerade im Kino und bietet große Bilder und faszinierende Effekte. Doch selbst die Schauspieler staunen im Nachhinein, wie viel davon nicht aus dem Computer kommt, sondern echt ist.

The Odyssey ist derzeit in aller Munde. Das Epos von Regisseur Christopher Nolan hat seit dem Kinostart am 15., bzw. 16. Juli bereits am ersten Wochenende rund 264 Millionen US-Dollar eingenommen, wie The Guardian berichtete. Auch der Rotten-Tomatoes-Score von 94 % kann sich mehr als sehen lassen.

Mehr als sehen lassen können sich auch die Bilder des Films, wobei sich bei Nolan immer die Frage stellt, wie hoch der Einsatz von CGI, also computergenerierten Bildern ausfällt. Der Regisseur ist bekannt dafür, lieber auf praktische Effekte zu setzen, etwa Kulissen zu bauen, anstatt sie digital ins Bild zu setzen.

In The Odyssey ist in dieser Hinsicht eine Szene interessant, in der die Zauberin Circe auf Odysseus und seine Männer trifft. Dort wurde auf CGI nämlich größtenteils verzichtet, obwohl man im modernen Hollywood gerne darauf zurückgreift.

Schon vor dem Kinostart erreichte der Trailer hohe Aufrufzahlen auf verschiedenen Plattformen – hier seht ihr noch einmal:

Video starten Trailer zur Adaption des griechischen Epos „The Odyssey“ von Christopher Nolan Autoplay

Eine echte Schweinerei

Achtung, jetzt folgt ein Spoiler für die Geschichte, die rund 2.700 Jahre alt ist. Wer dennoch völlig unwissend in den Film gehen will, sollte hier aufhören zu lesen.

Um welche Szene geht es? Auf ihrer Reise treffen Odysseus und seine Männer auf die Zauberin Circe. Dort bekommen sie etwas zu essen. Während des Mahls verwandeln sich die Männer plötzlich in Schweine, und das auf grausame Art und Weise.

Die Verwandlung, bei der sich ihre Gesichter und Körper verformen, würde heutzutage in den meisten Fällen in Hollywood wohl mit CGI umgesetzt werden. Anders jedoch Nolan: Wie die Schauspieler Anne Hathaway und Tom Holland in einem Interview mit IMDb auf TikTok erzählten, nutzte der Regisseur für die Verwandlung verschiedene, praktische Techniken.

Dazu gehörten wohl Animatronics, Make-Up und geschickt eingesetzte Kamerawinkel. Das Ergebnis ist derart überzeugend, dass auch der Cast des Films bei der Premiere davon überrascht war. Hathaway und Holland gaben im Interview zu, dass auch sie von der Szene getäuscht wurden, da sie erst davon ausgingen, dass dort CGI genutzt werden würde.

Wir waren dabei, wir waren Teil davon, manchmal haben wir bei den Aufnahmen mitgewirkt, und dann haben wir es gesehen und dachten nur: Wie hat er das gemacht? Tom Holland

Nach der Premiere hätte sich Holland deshalb an Nolan gewandt und nachgehakt. Neben den besagten Kameratricks und Animatronics wäre die Szene auch deshalb so gelungen, weil Nolan einen nicht zu unterschätzenden Vorteil an seiner Seite hatte: „Ein Haufen Schauspieler, die wirklich bereit waren, etwas Verrücktes zu machen.“

Hollywood tendiert seit Jahren dazu, auf praktische Effekte zu verzichten und lieber CGI zu verwenden. Das Ergebnis ist häufig weitaus weniger überzeugend, besonders dann, wenn das CGI-Budget und die Zeit fehlen, es umzusetzen.

Nolan wehrt sich weiter gegen diesen Trend, mit sichtbarem Erfolg. Habt ihr den Film bereits gesehen und hättet ihr gedacht, dass die besagte Szene mit praktischen Effekten gedreht wurde? Schreibt uns eure Beobachtungen gerne in die Kommentare. Ein Detail fällt euch nur auf, wenn ihr genau aufpasst: In The Odyssey steckt eine geniale Anspielung, aber nur die echten Nerds unter euch können sie finden