Orks sind in Herr der Ringe das Kanonenfutter der Bösen, aber wie sind sie entstanden?

Orks gehören zu den bekanntesten Fantasy-Kreaturen und auch in der Welt von Herr der Ringe spielen sie als Fußsoldaten der Bösen eine wichtige Rolle. Ihr Ursprung in Mittelerde ist aber komplizierter, als man auf den ersten Blick denken würde.

Obwohl die Orks als Soldaten von Sauron und vorher Morgoth eine große Gefahr für die anderen Völker von Mittelerde darstellen, ist ihr Ursprung nicht gerade simpel.

Tolkien selbst gab den Kreaturen mit der Zeit verschiedene Entstehungsgeschichten, die nicht gerade einfach zu überblicken sind. Da es keine definitive Erklärung gibt, zeigen wir euch, welche Ursprünge die Orks bekommen haben.

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Eine komplizierte Historie

Welche Erklärungen gibt es zum Ursprung der Orks? Eine Erklärung gibt es im Buch The Book of Lost Tales. Das Buch wurde nach seinem Tod von Tolkiens Sohn, Christopher Tolkien, 1983 veröffentlicht und enthält (unfertige) Geschichten der Mittelerde-Mythologie, die zwischen 1916 und 1920 entstanden sein sollen.

Dort wird erklärt, dass Melko (ein anderer Name für den dunklen Lord Morgoth/Melkor) die Orks aus unterirdischer Hitze und Schleim erschaffen hat. In diesem Origin wären sie also aus Stein gemacht. Der Ursprung aus Stein bleibt auch im Quenta Noldorinwa (aus den 1930ern), einer Art frühen Version des 3. Teils des Silmarillion, einer Sammlung verschiedener Geschichten aus Mittelerde, gegeben. Spannend ist hierbei, dass es vor der Entstehung der Elben war.

In The Shaping of Middle-earth wurde das aber nachträglich verändert. Laut diesem Werk entstanden die Orks erst nach dem Diebstahl der Silmarils. Der Diebstahl fand im Jahr 1495 der Bäume (während des ersten Zeitalters) statt. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits Elben. Im Quenta Silmarillion, dem Hauptteil des Silmarillions, liegt der Ursprung der Orks zwar auch in Steinen, aber Morgoth soll sie explizit erschaffen haben, um sich über die von Ilúvatar erschaffenen Elben lustig zu machen.

Das ergibt aber keinen Sinn, da eigentlich nur Eru Ilúvatar Leben mit freiem Willen erschaffen kann. Und wie man schon in den Filmen sieht, haben Orks eigene Persönlichkeiten und scheinbar einen Willen.

Elben sind auch ein gutes Stichwort, denn das war es noch nicht mit Ork-Ursprüngen.

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Orks und die Elben

Was haben die Elben mit der Entstehung der Orks zu tun? In The Annals of Aman, dem 2. Kapitel von Morgoth’s Ring, was wiederum der 10. Band von The History of Middle-earth ist, erzählen Weise von der Insel Eressëa, dass Morgoth fliehende Elben gefangengenommen hat. Sie wurden angeblich gefoltert und versklavt, und daraus erschuf der Fiesling dann die Orks, die sich dann weiter vermehrten.

Hierbei ist aber unklar, ob die Geschichte im Universum von Mittelerde stimmt und auch, wie genau die Orks erschaffen wurden. In dem Werk wird auch erwähnt, dass Morgoth kein Leben erschaffen konnte und dass Orks keine Elben sind. Passend dazu wird in einem anderen Essay von Tolkien beschrieben, dass die Eldar (Elben, die nach Westen zogen) glaubten, Orks wurden durch die Korruption von Elben und Menschen erschaffen.

Im Film Herr der Ringe: Die Gefährten erklärt Saruman, dass Orks einst Elben waren (via YouTube), eine solche Stelle findet man aber nicht in den Büchern.

Das ist aber auch noch nicht das Ende der Ork-Ursprünge.

Im 5. Kapitel von Morgoth’s Ring werden Änderungen von Tolkien bezüglich seiner eigenen Mythologie gesammelt. Da Orks einen freien Willen und eine eigene Meinung zu haben scheinen, mussten sie Kreaturen gewesen sein, die vorher existierten. Es könnte also sein, dass Morgoth bereits existierende Kreaturen korrumpierte und veränderte.

Tolkien entwickelte in einem anderen Essay (Quendi and Eldar), erschienen zwischen 1959 und 1960, den Ursprung der Orks bei den Menschen. So könnten Menschen von Morgoth heruntergedummt und mit Orks gepaart worden sein, um neue Kreaturen zu erschaffen. Also auch die Theorie hinter der Entstehung der Uruk-Hai.

Das impliziert, dass die Orks, die man aus Herr der Ringe kennt, früher anders waren oder aussahen und von Morgoth in eine Art Evolution gezwungen wurden. Sowas Ähnliches machte er mit Carcharoth. Das war der größte Werwolf, der von Morgoth gefüttert und aufgezogen wurde, damit er zu dem Wächter wird, den er sich vorstellt.

Welche Richtung ist denn jetzt richtig? Gar keine. Die angesprochenen Ursprünge sind auch nur Ideen von Tolkien, die der Autor eingeworfen hat. Eine richtige Erklärung, die auch im Universum selbst nicht nur eine Theorie oder Sage ist, gibt es so nicht.

Hinzu kommt noch der Fakt, dass die meisten Infos aus Werken stammen, die nach dem Tod von Tolkien durch seinen Sohn veröffentlicht wurden. Man wird nie erfahren, welchen Ursprung Tolkien selbst für die Orks definierte, falls er das überhaupt tat. Mehr zu anderen Orks erfahrt ihr hier: Orcs sind immer grün und haben fette Muskeln – Stimmt das? Hier sind 5 Arten von Orcs, die sich stark unterscheiden