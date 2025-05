Die 5 stärksten Orks aus Herr der Ringe im Power-Ranking

Die Entwickler stellen die Highlights von Update 6 „Thralls of Twilight“ in Enshrouded vor

Im Buch ist sonst nicht viel von Bolg bekannt. In den etwas in die Länge gezogenen Hobbit-Filmen hingegen liefert er sich gleich zwei epische Kämpfe mit Legolas. Das erste Mal kann er sich beeindruckender Weise gegen den Elben behaupten. Im zweiten Duell wird er schließlich von Legolas getötet.

Als Bolg erfuhr, dass der Drache Smaug getötet worden war, zog er mit seinem Heer zum Einsamen Berg und löste so die Schlacht der Fünf Heere aus. Er und seine Leibwache scheinen beinahe unbesiegbar. Doch der Gestaltwandler Beorn in seiner Bärengestalt konnte Bolg schließlich überwältigen.

Die Orks in Herr der Ringe sind brutale und erbarmungslose Krieger, die Sauron in seinem dunklen Krieg dienen. Häufig treten sie als namenlose Schar auf. Doch es gibt auch einige Orks, die besonders berüchtigt sind. Im Ranking sortieren wir die fünf gefährlichsten Orks nach ihrer Stärke.

