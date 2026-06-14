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Spieler hortet 12 Jahre lang einen Skin in Warframe, den es heute nicht mehr gibt, schenkt ihn seinem Sohn

Benedict Benedict Grothaus Lesezeit 2 Minuten
Warframe Rubedo Rhino Skin Titel

Der älteste Sohn eines Spielers fängt endlich mit Waframe an und erhält als Geschenk einen Skin, den Papa vor 12 Jahren gesammelt und seitdem im Inventar aufbewahrt hat. Heute ist der Skin nicht mehr einfach so erhältlich.

Warframe
Warframe
MMO-ShooterShooter

Was ist das für ein Skin? Der „Rhino-Helm und -Skin: Rubedo“, oder „Rubedo Plated Rhino Skin and Helmet“, ist ein limitierter Skin für den Rhino-Anzug aus dem Steam Summer Sale 2014.

Warframe-Spieler konnten sich die kräftig rote Rüstung bis zum Ende des Sales im Juni 2014 herstellen. Seitdem ist der Skin nur noch auf dem Markplatz erhältlich, nicht aber durchs reine Spielen.

Auf Reddit zeigt ein Nutzer genau diesen Skin und schreibt dazu: Nachdem sein ältester Sohn nun mit Warframe angefangen hat, soll er diesen seltenen Skin geschenkt bekommen. Die einfache Nachricht: „Danke, Dad :D“ rührt die gesamte Community. Naja, fast die gesamte …

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„Darum ist Steam die #1 und bleibt es auch“

Der Vater bedankt sich erst einmal bei Steam für die Möglichkeit, überhaupt einen Ingame-Gegenstand so lange einfach lagern zu können: „Das ist der Hauptgrund, warum Steam immer noch die Nummer 1 ist und warum es die Nummer 1 bleiben wird.“

Sollte der Sohnemann weiter am Ball bleiben und Warframe spielen, soll er als Nächstes sogar das passende Rubedo-Schwert dazu bekommen.

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Während die meisten Nutzer in den Kommentaren die Aktion loben oder schlicht mit einem: „Das ist cool“, quittieren, gibt es zumindest ein paar Leute, die die Freude mit ein paar ernüchternden Fakten bereichern, indem sie darauf hinweisen: der Skin kostet auf dem Marktplatz gerade einmal 1,50 US-Dollar (1,40 Euro in Deutschland).

Ein Nutzer wirft immerhin noch ein, dass ein Geschenk für eine geliebte Person nach 12 Jahren „unbezahlbar“ sei, woraufhin ein weiterer meint: „Unbezahlbar? Weiß nicht, bin mir ziemlich sicher, dass das eins fuffzich sind.“ Immerhin ist der Skin aber trotz des Preises recht limitiert: nach aktuellem Stand (14. Juni) gibt es lediglich knapp 300 Verkaufs-Angebote, aber fast 2.000 Kauf-Aufträge.

Habt ihr auch so kleine Schätze in eurem Steam-Inventar, die es heute nicht mehr gibt? Oder verkauft ihr direkt alles?

Warframe gilt als Alternative für alle Fans von Destiny 2, insbesondere jetzt, da Bungies legendärer Shooter das letzte Update aufgespielt hat und langsam die Pforten schließt. Eine gewisse Verwandtschaft oder zumindest Verbundenheit lassen sogar die Entwickler durchscheinen: Auch Warframe verabschiedet sich von Destiny 2 mit einer besonderen Hommage, die ihr euch abstauben könnt

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