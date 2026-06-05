Im neuen MMO von den Warframe-Entwicklern könnt ihr wie Prinzessin Mononoke auf einem riesigen Wolf reiten

Während des Summer Game Fests 2026 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum MMO der Warframe-Entwickler Soulframe gezeigt. Dort gibt es einen riesigen Wolf, wie in Prinzessin Mononoke zu sehen, auf dem ihr scheinbar selbst reiten könnt.

Was ist Soulframe? In Soulframe müsst ihr das Land Alca retten, indem ihr dessen Gefahren besiegt und Bosse erlegt. Dabei trefft ihr auf verschiedene Kreaturen, die eng mit der Natur verbunden sind und denen ihr freundlich, aber auch feindlich gesinnt sein könnt.

Natürlich gibt es auch verschiedene Klassen in Form von Pakten, die ihr erst freischalten müsst, um sie zu benutzen. Dabei könnt ihr beispielsweise den Geist eines Bären oder Hirsches in euch kanalisieren oder eher den klassischen Weg eines Heilers wählen.

Mit Freunden könnt ihr zusammen Dungeons oder eben die Bosse, wie den dreiköpfigen Bären, erlegen und gemeinsam Alca erkunden.

Im neuen Gameplay-Trailer des Summer Game Fests 2026 wurde jetzt das Reittier eures Charakters vorgestellt.

Video starten Soulframe zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer auf dem Summer Game Fest Autoplay

Reitet wie Prinzessin Mononoke in die Horden eurer Feinde

Während es in der aktuellen Version der Pre-Alpha bereits einen kleinen Wolf gibt, der in eurem Lager wartet, um gestreichelt zu werden, zeigt Soulframe jetzt einen ausgewachsenen riesigen Wolf.

Auf diesem könnt ihr mit zukünftigen Updates schließlich auch reiten. Das erinnert sehr an den Anime-Klassiker „Prinzessin Mononoke“, die ebenfalls zusammen mit ihren tierischen Begleitern durch die Welt reist, von denen sie aufgezogen wurde. Das gesamte naturbezogene Thema teilen sich das MMO und der Anime.

Auch eine bekannte Stimme konntet ihr im neuen Trailer hören. Jennifer English verlieh bereits Schattenherz aus Baldur’s Gate 3 und Maelle aus Clair Obscur: Expedition 33 ihre Stimme. In Soulframe spricht sie „Alora the Empress of Eldveil“.

Soulframe befindet sich aktuell in einer Pre-Alpha-Version und wird stetig weiterentwickelt und verbessert. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch anmelden und werdet mit etwas Glück in der wöchentlichen Auswahl zur Alpha zugelassen. Alternativ könnt ihr für 28,99 € oder 99,99 € einen Direktzugang mit einigen nützlichen Items kaufen.

Nicht nur Soulframe hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Bei dem Summer Game Fest 2026 werden am laufenden Band neue Titel oder Erweiterungen vorgestellt. Um nichts zu verpassen, halten wir euch in unserem Liveticker zum Event in Los Angeles auf dem Laufenden: Summer Game Fest 2026 läuft: Die wichtigsten Ankündigungen im Live-Ticker