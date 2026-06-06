Ich warte schon so lange auf Guild Wars 3, doch nach fast 14 Jahren weiß ich nicht, ob ich bereit für den Abschied bin

Beim Summer Game Fest 2026 wurde mit Guild Wars 3 endlich ein neues Zeitalter von Tyria eingeläutet. Doch wirklich endlich? MeinMMO-Redakteur Alex hat dabei eher gemischte Gefühle, obwohl er seit Jahren darauf gewartet hat.

Mit klopfendem Herzen schaue ich den Stream zum Summer Game Fest und weiß: Jetzt ist es so weit, der Moment, den wir bereits erahnt haben, ist gekommen. Und ehe ich so richtig – also so richtig – realisiere, was ich da gerade sehe, steht in großen Lettern „Guild Wars 3“ auf dem Bildschirm.

Gänsehaut hat sich auf meiner Haut breitgemacht, während uns die Erzählerin stimmungsvoll auf das magische Setting von Orr vorbereitet. Ein neues Zeitalter für Tyria wird endlich Wirklichkeit. Nach fast 14 langen Jahren bekommt unser geliebtes Guild Wars einen neuen Anstrich.

Tränen in den Augen. Vorfreude. Hype.

So schnell, wie der Trailer gekommen war, ging es auch mit anderen Ankündigungen weiter. Viele Infos gibt es noch nicht und auch, wenn ich noch eine ganze Weile grinsend wie ein Honigkuchenpferd vor dem Bildschirm saß, stellte sich bald ein anderes Gefühl ein: Wehmut und ein Quäntchen Sorge.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst einmal ansehen:

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

14 Jahre Erinnerungen und Abenteuer, und nun ein Abschied?

Ich habe damals mit Guild Wars 2 angefangen, als es noch relativ frisch war. Das dürfte im Herbst 2012 gewesen sein. Damals hatte ich gerade mein Abitur gemacht und hatte viel Zeit. Zeit, die ich mit Elan und Leidenschaft in das MMORPG mit seinem einzigartigen Artstyle gesteckt habe. Freunde gefunden, Abenteuer erlebt, Siege errungen. Mein Sylvari-Kommandant ist mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und Tyria ein zweites Zuhause geworden.

Seither hat sich vieles verändert, verbessert, modernisiert. Eines der besten Mountsysteme jemals in einem MMORPG zog ein und wurde neben dem Artstyle ein weiteres Aushängeschild. Bis heute hebt sich Guild Wars 2 von seinen Genre-Kollegen ab: sei es durch das Pay-to-Play-Modell, die Möglichkeit, nur die Inhalte spielen zu müssen, auf die man auch Lust hat, und nicht alle Erweiterungen kaufen zu müssen, oder das Konzept der Lebendigen Welt.

Guild Wars 2 hat in vielerlei Hinsicht mutig neue Wege eingeschlagen in der großen Welt der MMORPGs und damit bei vielen Spielern ins Schwarze getroffen. Doch je länger ich durch Tyria streifte, wurde ich mit den Jahren auch etwas müde und es kam die Zeit, in der ich mir ein Guild Wars 3 sehnlichst wünschte. Moderner, weiter gedacht mit den heutigen Möglichkeiten. Aber jetzt, wo der Wunsch Realität wird, weiß ich nicht, ob ich bereit bin, loszulassen.

Aurene und mein Sylvari-Kommandant haben gemeinsam viel erlebt.

Alles neu macht Guild Wars 3?

Abseits dessen, dass es ohnehin schwer ist, Dinge loszulassen, die einen schon so lange begleiten und an denen so viele schöne Erinnerungen hängen, gibt es einige Dinge, die meinen anfänglichen Hype im Nachhinein etwas bremsen. Zum einen ist Orr zwar ein unglaublich gutes Setting, um noch einmal neu zu starten, doch bedeutet es auch, dass wir Sylvari und Charr voraussichtlich nicht spielen können werden.

Denn zu der Zeit, in der das Ganze spielen soll, gab es diese Völker noch nicht. Zwar wird es dafür sicherlich andere geben, wie beispielsweise die bärigen Kodan, die man im Trailer zu sehen bekam und die wir spätestens durch die Erweiterung Janthir Wilds lieben gelernt haben. Aber als leidenschaftlicher Sylvari-Main tut diese Erkenntnis natürlich weh und gemessen daran, wie beliebt das Pflanzenvolk ist, leide ich da sicher nicht alleine.

Auch die Angst, Guild Wars 2 könnte mit Erscheinen des Nachfolgers langsam sterben, macht sich allmählich breit. Bin ich wirklich bereit, das Tyria, das ich kenne und liebe, aufzugeben? Vielleicht muss ich das aber auch gar nicht.

Der Blick in die Zukunft ist ungewiss, aber es hängt auch an uns.

Die Entwickler haben mit dem Umstieg von Guild Wars 1 auf 2 bereits bewiesen, dass sie ihre Titel so unterschiedlich gestalten können, dass sie auch nebeneinander existieren können. Ich bin vorsichtig positiv, dass ihnen das auch bei Guild Wars 2 und 3 gelingen wird, auch wenn ein wenig Restsorge natürlich bleibt.

Nach dem kurzen Ankündigungstrailer zwar noch nicht viel darüber, welche Neuerungen GW3 für uns bereithalten wird, jedoch gibt es einige Punkte, die den Nachfolger deutlich abheben und auf die ich mich persönlich sehr freue:

Das Bewegungssystem wirkt beispielsweise durch das Klettern noch freier. Dadurch ergeben sich noch mehr Möglichkeiten, die Gebiete vertikaler zu gestalten.

Auch wenn sich über den Konsolenrelease auf der PS5 sicherlich streiten lässt, freue ich mich auf den Controller-Support. Durch den großen Fokus auf actionlastige Kämpfe habe ich den bisher sehr vermisst und bin gespannt, ob sich GW3 dadurch immersiver spielen wird und wie sich das auf das Kampfsystem auswirken wird.

Gerade letzteres könnte ziemlich sicher ein riesiger Gamechanger werden. MMORPGs wie Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online oder Throne and Liberty machen es bereits vor und zeigen, dass sich auch komplexe MMOs gut mit Controller spielen lassen, ohne allzu sehr an Tiefe zu verlieren.

Je nachdem, welche Neuerungen und Änderungen GW3 noch für uns bereithält, bin ich mir sehr sicher, dass auch beide Ableger ihre Spielerschaft haben werden und GW2, ähnlich wie GW1 zuvor, nicht wirklich sterben wird, auch wenn der Support natürlich irgendwann unweigerlich heruntergefahren werden wird. Immerhin liegt es auch ein bisschen an uns, ob wir GW2 sterben lassen wollen, oder?

Wie fühlt ihr euch nach der Ankündigung? Seid ihr hyped und bereit, GW2 hinter euch zu lassen, oder seid ihr eher wie ich und wollt das Beste von beiden Welten künftig mitnehmen? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Im Herbst 2026 soll es bereits eine Beta-Version geben, auch wenn wir vermutlich nicht alle teilnehmen können: Summer Game Fest enthüllt Guild Wars 3 – Release auf PC, PS5, Beta im Herbst 2027