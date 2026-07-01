10 MMORPGs, von denen sich kommende Online-Rollenspiele überlebenswichtige Lektionen abschauen sollten

Das Genre der MMORPGs hat in den vergangenen Dekaden unzählige Geschichten des Scheiterns und des Erfolgs geschrieben. Kommende Online-Rollenspiele müssen aus diesen Erfahrungen lernen, wenn sie Erfolg haben wollen. Für unsere Grindfest-Themenwoche 2026 beleuchten wir diese Beispiele.

Die Geschichte der MMORPGs ist in vielen Fällen leider eine Geschichte des Scheiterns. Es gibt wohl kein anderes Genre, bei dem das Risiko so groß, die Entwicklung so langwierig und teuer ausfällt. Eine falsche Entscheidung reicht, um gleich beim Start mit Karacho gegen die nächste Wand zu brettern. Oder fast noch schlimmer: den Startpunkt gar nicht erst zu erreichen.

Nicht umsonst heißt es jedoch, dass man aus der Vergangenheit lernen soll, um es in Zukunft besser zu machen. Daher stellen wir euch in diesem Artikel 10 MMORPGs vor, von denen kommende Online-Rollenspiele unbedingt lernen sollten, wenn sie Erfolg haben wollen. Wenn euch noch weitere Beispiele einfallen, aus denen sich wichtige Lektionen ziehen lassen, dann gebt diese gern in den Kommentaren zum Besten.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



Hier geht’s zum Programm zur großen MMORPG-Themenwoche 2026 von MeinMMO In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.Hier geht’s

Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Abschnitten springen:

New World

Die turbulente Entwicklungsgeschichte von New World ist euch sicherlich bekannt. Die Entwickler von Amazon Games machten bei ihrem ersten großen AAA-Projekt einen verheerenden Anfängerfehler und wechselten den Fokus mitten in der Produktion von Survival und PvP auf ein Themenpark-Gerüst mit Quests, PvE-Herausforderungen und mehr Story-Inhalten.

Die verbleibende Zeit war jedoch zu kurz, um die riesige Welt mit spaßigen Quests zu füllen und alle bereits geplanten Systeme und Inhalte entsprechend anzupassen. Stattdessen gab es 08/15-Aufgaben aus der Retorte und PvE-Gruppeninhalte, die nicht so recht zum Kampfsystem passen wollten. Auch sonst ergaben Inhalte, Systeme und Mechaniken einen wilden Flickenteppich.

Video starten Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns Autoplay

Dazu kamen viele Bugs. Fatale Gold-Dupe-Exploits etwa, die mit Hotfixes bekämpft wurden, die neue Exploit-Möglichkeiten eröffneten. Kurzum: Obwohl bei Amazon Games einige Entwickler-Veteranen arbeiteten, machte man viele Fehler, die eigentlich nicht passieren dürfen. Fehler, die sich noch jahrelang negativ auf die Qualität von New World auswirken sollten.

Erst im Oktober 2025 schaffte das Team unter neuer Führung den Umschwung: Nachdem die Aeternum-Neuauflage ein solides Fundament für Neueinsteiger geschaffen hatte, ging Saison 10 endlich diverse Baustellen im Endgame des MMORPGs an. Zudem riss man Hürden ein, indem New World im Katalog von PS Plus landete und die lange Zeit kostenpflichtige Erweiterung „Rise of the Angry Earth“ auch auf dem PC ins Hauptspiel integriert wurde.

Es war jedoch zu spät. Die Amazon-Verantwortlichen hatten da schon den Glauben an ihre ambitionierten MMO-Pläne verloren und entschieden sich zur Umstrukturierung des Gaming-Bereichs. Im Zuge dieser Entscheidung gab man das Ende von New World bekannt. Die Server gehen Anfang 2027 offline. Wer diese Art Höllentrip vermeiden möchte, sollte darauf verzichten, die grundlegende Ausrichtung seines Spiels ein Jahr vor Release über den Haufen zu werfen.