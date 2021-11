New World hat derzeit große Probleme damit, dass es zahlreiche Möglichkeiten dazu gab, endlos Gold aus dem Nichts zu generieren. Aufgrund dieser Gold-Dupes schaltete Amazon sämtliche Systeme, in denen Geld transferiert wird ab – und schafft damit einen neuen Exploit.

Was ist in New World geschehen? Erst in der Nacht musste Amazon sämtliche Möglichkeiten zum Taler-Transfer abschalten, weil die Probleme mit den Gold-Dupes eskalierten. Blöderweise mogelte sich auf diesem Weg auch ein neuer Fehler in das MMORPG.

Denn ausgerechnet mit der Notbremse, dem Abschalten aller Systeme, die zum Gold-Dupen hätten benutzt werden können, kommt eine neue Möglichkeit ins Spiel, um endlos Geld zu generieren:

Es ist bisher noch unklar, ob und wann sich Amazon dieses neuen Fehlers annehmen wird.

Außerdem betrifft der neue Exploit nur einen relativ geringen Teil der Spielerschaft.

Dennoch ist es problematisch, dass ausgerechnet die Gegen-Maßnahmen gegen Gold-Dupes, einen neuen Gold-Exploit geschaffen haben.

Dadurch das Gildenkassen deaktiviert sind, entsteht neuer Exploit

Was ist das für ein Exploit? Seid ihr der Konsul oder Leiter einer Kompanie, die über eine oder mehrere Städte verfügt, könnt ihr euch den Fehler zu nutzen machen. Wählt man ein Stadtprojekt aus, schlägt das fehl, da Gildenkassen derzeit deaktiviert sind.

Das Geld wird also nicht von eurem Gildenkonto abgezogen. Dennoch erkennt der Server einen Fehlschlag der Aktion und erstattet euch anschließend Gold. Gold, welches ihr nie ausgegeben habt, beziehungsweise euch nie abgebucht wurde.

Ihr habt also anschließend die Kosten des Stadtprojektes als Plus in eurer Gildenbank. Das bringt euch derzeit wenig, da ihr nicht auf eure Gildenbank zugreifen könnt, zeigt aber, dass Amazon hier dringend nachbessern muss.

New World: Neuer Bug lässt riesige Würste auf dem Bildschirm erscheinen und euer Spiel abstürzen

Wie reagiert Amazon? New World hat Berichten zufolge bereits damit angefangen, die ersten Leute zu bannen, welche die Gold-Exploits massiv ausgenutzt haben. Amazon kündigte an, dass gegen jeden vorgegangen wird, der Gold geduped hat.

Es ist bisher noch nicht klar, ob auch jeder Spieler dafür gebannt wird. Amazon wird nicht konkret, was die Maßnahmen angeht, welche gegen die Spieler erhoben werden könnten.

Unterdessen versuchen die Entwickler wohl die restlichen Gold-Probleme des MMORPGs in den Griff zu bekommen, denn bis auf Weiteres sind alle Möglichkeiten zum handeln abgeschaltet.

Selbst den Handelsposten und direkten Spieler-Handel könnt ihr derzeit nicht benutzen.

Community ist enttäuscht, aber nicht überrascht

Wie reagiert die Community? Der reddit-Thread, auf dem der Exploit erklärt ist, kocht so richtig heiß. Er hat derzeit über 3.900 Upvotes und 723 Kommentare in nur 11 Stunden. Der Ersteller des Threads selbst schreibt: “Ich habe dafür keine Worte” und erklärt die Situation (via reddit).

Die anschließenden Kommentare lassen Fassungslosigkeit durchsickern. Die Spieler sind frustriert und formen ihren Frust zu Galgenhumor, wodurch die Kommentare in Anbetracht der Situation teilweise auch witzig erscheinen.

Gut findet die Situation allerdings sicherlich keiner, denn momentan liegt die gesamte Wirtschaft des Spiels auf Eis.

Was sagen die Spieler? Die Kommentare im Thread reichen von Frustration über Humor:

Der User STev__ schreibt: “Löscht doch einfach das Gold im Spiel und wir benutzen von nun an Nüsse als offizielle Währung.”

User Spud788 hat die Nase voll: “Es ist so weit, dass ich mich aus allen wirtschaftlichen Dingen raushalte. Ich laufe durch die Wildnis und tue so, als wäre alles gut. Die letzte Stadt habe ich vor drei Tagen besucht.”

Auch hipdashopotamus will nicht mehr und schreibt: “So, das war’s. Wir machen aus New World ein Survival-Spiel ohne Geld, ganz egal was Amazon will.”

Der User canadianyeti94 schreibt: “Ganz ehrlich? Ich bin nicht überrascht. Das ganze Spiel explodiert in Zeitlupe und es sieht wunderbar dabei aus.”

Was haltet ihr von der momentanen Diskussion um New World? Denkt ihr, dass Amazon die Wirtschaft des MMORPGs noch in den Griff bekommt oder seht ihr da schwarz? Spielt ihr immernoch aktiv, oder wartet ihr, bis die Probleme behoben sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.