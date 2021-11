New World deaktiviert Taler-Transfer, weil Spieler mit Gold-Dupes eskalieren

Ein Forum-Post der Entwickler von New World erklärte am späteren Abend des 1. Novembers, dass man vorerst alle Formen von Taler-Transfer deaktiviere. Warum das so ist und was genau davon betroffen ist, erklären wir von MeinMMO euch hier.

Was ist in New World passiert? Im stetigen Kampf gegen die Möglichkeiten im MMORPG Gold zu dupen, also durch das Ausnutzen von Spielfehlern künstlich zu verdoppeln, ist Amazon nun einen neuen Schritt gegangen.

Bereits in der Vergangenheit reagierten die New World-Entwickler mit Abschaltung gewisser Spielsysteme. So wurde der Server-Transfer sehr kurzfristig wieder deaktiviert, nachdem ein Gold-Dupe-Problem dabei festgestellt wurde.

Ein Server-Transfer ist allerdings weitaus weniger spielrelevant, wie die Systeme, die dieses Mal abgeschaltet werden mussten. Um dem Problem endlich Herr zu werden und das Gold-Dupen ein für alle Mal aus der New World zu entfernen, entschied sich Amazon jetzt dazu, sämtliche Formen von Taler-Transfer vorübergehend zu deaktivieren (via newworld.com).

Welche Systeme sind betroffen? Derzeit sind in New World sämtliche Systeme abgeschaltet, mit denen Spieler untereinander Geld bzw. Taler transferieren könnten. Dazu gehören Folgende:

Die „Taler senden“-Funktion direkt über das Inventar

Gilden-Banken

Direkter Spieler-Handel

Der Handelsposten

Diese Mechaniken sollen deaktiviert bleiben, bis die Entwickler den Grund für den Spielfehler gefunden haben.

Was macht Amazon jetzt? Momentan suchen die Entwickler nach einer langfristigen Lösung, um das Gold-Dupe-Problem in den Griff zu bekommen. Außerdem kündigte Amazon an, Sanktionen gegen alle Spieler zu verhängen, die diesen Spielfehler ausnutzten und sich somit illegal Zugang zu mehr Gold verschafften.

Es ist unklar, inwiefern diese Drohung letztlich zutreffen wird. Diverse Möglichkeiten zum Gold-Dupen waren über lange Zeit in den Foren detailliert erklärt. Es ist davon auszugehen, dass bereits zahlreiche Spieler diesen Fehler ausgenutzt haben.

Auch wie diese Sanktionen aussehen wird derzeit nicht näher definiert. Konkret von einem Bann sprechen die Entwickler im Forum nicht. Wer den Bug allerdings zu sehr ausgenutzt haben sollte, könnte mit der Sperrung des Accounts rechnen (via reddit).

Das Posting der Entwickler im Forum von New World

Handelsposten bis auf Weiteres geschlossen

Warum ist das so schlimm? Die Möglichkeiten Gold zu dupen kann man als normaler Spieler einfach ignorieren. Dass man keine Taler senden und nicht direkt handeln kann, stört einige Spieler.

Doch dass der Handelsposten komplett geschlossen ist, sollte die schlimmste Folge sein. Denn sie betrifft ausnahmslos alle Spieler und es verhindert, dass auch ehrlich Spielende derzeit kein Gold mehr verdienen können.

Das ist vor allem dann schlimm, wenn man bereits drei Häuser hat und für alle eine Steuer zahlen muss. Die Wirtschaft von New World stand zuvor schon in der Kritik, weil Spieler einfach zu wenig Gold haben, um die laufenden Kosten zu decken.

Dieses Problem sollte sich nun noch weiter verschlimmern. Viele Spieler auf Stufe 60 sind daher regelrecht arm und am meisten Geld haben die, die noch kein Haus besitzen und keine Gegenstände kaufen.

Wie reagiert die Community? Die Spieler sind mittlerweile sehr frustriert von den Fehlern im Spiel. Die Abschaltung dieser Systeme bildet die Spitze der Pyramide und langsam wird es den Fans zu viel (via reddit).

Der User Fara_ven schreibt. „Es ist mehrere Wochen zu spät, um einen Fehler zu beheben, der das erste Mal bereits in der Beta auftauchte. Kommt schon, das kann doch nicht sein.“

NilfGotSBIed schreibt: „Das ist das Ende. Sie können niemals alle Gegenstände zurückverfolgen, die mit geduptem Gold gekauft und verkauft wurden. Auf meinem Server waren hunderte 600er Rüstungen für unter 1000 Gold zum Verkauf. Es nahm einfach Überhand.“

EEESpumpkin ist frustriert und sagt: „Also wenn ich kein Geld verdienen kann, wie soll ich Gold machen, um alle Kosten zu decken? Wie soll ich reparieren? Attribute neu verteilen? Lager transferieren und Steuern zahlen? Das ist doch Mist.“

Was sagt ihr zu dem Schritt von Amazon? Haltet ihr die Abschaltung der Systeme für gerechtfertigt oder hättet ihr euch lieber einen kompletten Serverdown gewünscht? Habt ihr selbst bereits andere Folgen von Gold-Dupes mitbekommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

