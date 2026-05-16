Forza Horizon 6 lässt euch so ziemlich alles zerbrettern, aber bei einer Pflanze hört der Spaß auf

Ab dem 19. Mai könnt ihr die Straßen Japans in Forza Horizon 6 offiziell unsicher machen. Mit dabei ist die Möglichkeit, mit eurer Karre die diversen Bäume am Streckenrand umzufahren. Alle? Nein, denn vor allem eine Baumart wird bewusst geschützt.

Um welche Pflanze geht es? Wer an Japan denkt, dem fällt vermutlich schnell die weltberühmte Kirschblüte ein. Im Japanischen „Sakura“ genannt, ist das Erblühen der Kirschbäume jedes Jahr im Frühling ein Highlight, das zahlreiche Touristen anlockt und für das Land selbst ein wichtiges Symbol darstellt.

In Forza Horizon 6, das in Japan spielt, gibt es die Kirschbäume natürlich auch. Doch im Unterschied zu anderen Bäumen und Sträuchern lassen sie sich nicht mit hoher Geschwindigkeit zerstören. Die Entwickler erklärten nun den Grund dafür.

Der offizielle Release ist zwar erst am 19. Mai, doch schon über 140.000 Spieler haben den frühen Zugang genutzt.

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Respekt vor der Kultur

Was sagen die Entwickler? Im Gespräch mit Japan Times sprach Designchef Torben Ellert über das japanische Setting und ging dabei auf den Kirschbaum ein:

Fast alle Bäume im Spiel können zerstört werden, damit das Erkunden der Weltkarte sowohl Spaß macht als auch lohnenswert ist […] einige Baumarten sind davon ausgenommen – zum Beispiel die Kirschbäume –, da sie ein symbolträchtiges Element der japanischen Kultur sind.

Die Kirschblüte steht immerhin für Schönheit und Vergänglichkeit. Im Spiel äußert sich das am ehesten über herabfallende Blüten, nicht aber durch zersplitterndes Holz.

Auch andere Elemente wie Tempel oder Schreine sind vor der Kollision durch die Autos geschützt. Spieler sollen nicht in Versuchung geraten, sie zerstören zu wollen. Auch wenn all das insgesamt nicht realistisch wirken mag und es irritieren kann, dass manche Bäume umfallen und andere nicht, ist es von Seiten der Entwickler ein Ausdruck des Respekts vor der japanischen Kultur.

Wenn ihr in Forza Horizon 6 also demnächst auf die wunderschönen Kirschbäume trefft, gebt Acht, nicht eine Vollkollision zu erleben. Abgesehen davon sind sie natürlich ein unverzichtbarer Teil der Kulisse Japans. Stört euch diese Einschränkung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat das Spiel getestet: Die besten Momente hatte ich, als ich die Rennen links liegen ließ und es wie GTA spielte