Macher von Forza Horizon 6 äußern sich zum Leak, sperren einen Spieler für 8.000 Jahre, weil er angeben musste

Die Entwickler von Forza Horizon 6 haben sich zum Leak geäußert, und ihre Reaktion soll die Spieler hart treffen.

Was ist das für ein Leak? Am 11. Mai 2026 veröffentlichten Piraten Forza Horizon 6 mehr als eine Woche vor dem eigentlichen Release als illegale Kopie kostenlos im Internet. Laut eigenen Angaben stammen die Daten von einem unverschlüsselten Preload, den die Entwickler auf Steam hochgeladen haben und von den Piraten abgegriffen wurde.

Die Entwickler hingegen wollen das nicht auf sich sitzen lassen und wehren sich nun gegen die Vorwürfe.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Forza Horizon 6 sehen:

Video starten Xbox Showcase zeigt Einblicke in Forza Horizon 6 Autoplay

Entwickler gegen Schummler

Was sagen die Entwickler? In einem neuen Post auf X.com haben die Entwickler sich klar gegen alle gestellt, die ihr Spiel vor dem Release zocken. Gleichzeitig erklären sie, der Leak würde nicht aus dem Preload resultieren, so wie die Piraten es behaupten würden.

Um gegen die Piraten anzugehen, haben sie daher harte Strafen angekündigt. So soll jeder, der Forza Horizon 6 vor dem Release spielt, einen Bann für das ganze Franchise erhalten, der sich nicht nur auf den Account, sondern auch auf die Hardware auswirkt.

Man verliert also nicht nur den eigenen Account, sondern kann das Spiel auch auf einem neuen Account nicht mehr spielen, weil es der gleiche Gaming-PC ist.

Wie lange gehen die Banns? Es ist unklar, wie die Entwickler überhaupt an die Namen der Schummler kommen wollen, die Forza Horizon 6 noch vor Release zocken. So kann es auch Spieler geben die nicht mal einen Account beim Spiel haben und dennoch schon um die Wette fahren.

Wer sich allerdings besonders frech anstellt, der muss mit dem gleichen Schicksal wie ein YouTuber rechnen. Einem Bericht von 3DJuegos zufolge hatte dieser nämlich im Internet Videos von seinen Gaming-Sessions mit der illegalen Version gepostet.

Weil das noch nicht genug war, modifizierte er das Spiel dann noch mit Cheats und lud die Videos davon stolz auf YouTube hoch. Die Entwickler fanden allerdings den Account des Spielers und verpassten ihm einen Bann bis zum 31. Dezember 9999 – bis in 7.974 Jahren.

Die Entwickler werden den Release wohl wegen der Piraten nicht vorziehen und faire Spieler müssen sich weiter bis zum 19. Mai 2026 gedulden. Wie findet ihr die Reaktion der Entwickler? Hätten sie den Release eurer Meinung nach vorziehen müssen? Schreibt es in die Kommentare. Mehr zum Leak erfahrt ihr hier: Entwickler von Forza 6 begehen wohl katastrophalen Fehler, laden Hacker regelrecht dazu ein, vor Release über die Piste zu heizen