Das eindeutig beste Baldur’s Gate (es ist nicht 3) bekommt angeblich ein Remake – Das ist am Gerücht dran

Baldur’s Gate 2 soll ein Remake erhalten. Für viele gehört das RPG zu den besten Spielen überhaupt. MeinMMO erklärt, was an den aktuellen Gerüchten dran ist.

Was ist das für ein Gerücht? Derzeit gibt es das Gerücht, dass nach dem großen Erfolg von Baldur’s Gate 3 angeblich ein Remake des Vorgängers in Entwicklung sein soll. Darauf beruft sich zumindest das englischsprachige Magazin PCGamer, welches eine projektnahe Quelle dazu befragt haben will.

Was ebenfalls bekannt ist: Mit dabei soll Kevin Martens sein, Co-Lead Designer der alten Baldur’s-Gate-Spiele und von Jade Empire. Er kennt sich also mit den Spielen aus. So heißt es: „laut einer mit dem Projekt vertrauten Quelle arbeitet Martens bereits am Remake von ‚Baldur’s Gate 2‘.“

Obendrein soll es sich dabei um ein „echtes“ Remake handeln, nicht nur um eine Version mit Breitbild-Support wie die Enhanced Edition von Beamdog.

Video starten Hasbro hat Pläne für Baldur’s Gate 4, doch die Fans glauben: “Ein Studio müsste irre sein, um Larian nachzueifern” Autoplay

Bisher gibt es nur Gerüchte und Spekulationen, Hasbro will sich nicht äußern

Was ist an den Gerüchten dran? Grundsätzlich gilt: Es gibt bisher weder eine offizielle Bestätigung noch eine Verneinung des Gerüchts. Weder von Seiten des Lizenzinhabers „Wizards of the Coast“ noch von Martens oder von einem Studio, das mit der Aufgabe betreut sein könnte. Hasbro, die Firma hinter „Wizards of the Coast“, wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern.

Sollte dennoch etwas angekündigt werden, ist zumindest das Summer Game Fest ab dem 5. Juni 2026 ein guter Ort dafür. Die Mehr-oder-weniger-Nachfolgeveranstaltung zur alten E3 wird oft zur Vorstellung neuer Spiele oder Projekte genutzt. Das ist aber eine reine Mutmaßung.

Wer definitiv nicht bei der Entwicklung dabei sein dürfte: Larian Studios, denn die sind mit ihrem eigenen Spiel “Divinity” mehr als genug beschäftigt und haben ihre Reise in die Welt von Baldur’s Gate erst einmal abgeschlossen.

Benedikt meint: Ich persönlich weiß nicht wirklich, was ich von dieser Ankündigung halten soll. Baldur’s Gate 1 + 2 gelten für mich persönlich als die vielleicht beste RPGs überhaupt und sind deutlich besser als das vielseits beliebte Baldur’s Gate 3. Nach über 1.000 Spielstunden habe ich in Baldur’s Gate 2 so ziemlich jede Ecke und jeden Dungeon erforscht.

Allein die Diskussion, dass sowohl Teil 1 als auch Teil 2 parallel entwickelt werden sollen. Kann das überhaupt funktionieren? Denn Teil 2 kann man ohne Teil 1 nicht verstehen, das wäre, als würde man ein Buch aufschlagen und mittendrin anfangen zu lesen.

Ich spiele übrigens seit vielen Jahren fast ausschließlich den Paladin in Dungeons & Dragons bzw. in Baldur’s Gate 1 + 2. Fast ausschließlich, denn der einzige Wechsel ging daneben. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ich spiele seit fast 15 Jahren Baldur’s Gate und wähle immer den Paladin als Klasse