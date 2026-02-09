Divinity: Release, Trailer und Gameplay – Das wissen wir zum neuen Spiel der Macher von Baldur’s Gate 3

Larian, die Macher von Baldur’s Gate 3, haben mit Divinity ein neues und ihr bislang ambitioniertestes Spiel angekündigt. MeinMMO liefert euch alle aktuell verfügbaren Informationen zum Rollenspiel.

Update vom 9. Februar 2026: Nach einem ausführlichen Q&A und ein paar Tweets von Larian gibt es mittlerweile neue Informationen, unter anderem zu den spielbaren Völkern. Wir haben den Artikel aktualisiert.

Was ist das für ein Spiel? Divinity ist ein Rollenspiel in der Welt von Rivellon, die geistiges Eigentum von Larian selbst ist. Anders als bei Baldur’s Gate 3 hat das Studio also völlige Freiheit über Handlung und Inhalte. Mittlerweile wissen wir, dass Divinity ein rundenbasiertes Rollenspiel im Stil von Original Sin 2 wird und sogar an die Ereignisse des Teils anknüpfen soll.

Wann erscheint Divinity? Ein Release-Datum steht noch aus. Aktuell gibt es so gut wie keine Informationen zu Divinity. Wir rechnen mit einer Ankündigung Mitte 2026 und einem Release nicht vor Mitte-Ende 2027.

Für welche Plattformen erscheint Divinity? Auch hier steht noch eine Ankündigung aus. Divinity wird mit Sicherheit für den PC erscheinen und vermutlich für Konsolen, aber ob das auf PS5/Xbox Series X|S oder bereits der nachfolgenden Generation passiert, können wir nicht sagen.

Gibt es einen Trailer? Ja, allerdings ist der aus Gründen des Jugendschutzes nur auf YouTube selbst verfügbar. Und eine kleine Warnung vorab: Er ist wirklich ziemlich brutal und enthält sowohl sexuelle als auch äußerst gewalttätige Szenen. Der Bären-Sex von Baldur’s Gate 3 ist absolut harmlos dagegen.

Für einen Gameplay-Eindruck seht ihr hier den direkten Vorgänger der Reihe, Divinity: Original Sin 2:

Alle Infos zu Preis, Vorbestellung und Editionen

Was wird Divinity kosten? Ein Preis steht noch aus. Traditionell orientiert sich Larian am Marktpreis und liegt oft sogar etwas darunter. Je nach Entwicklung rechnen wir deswegen mit rund 60 Euro.

Wann kann ich Divinity vorbestellen? Noch gibt es weder einen Releasezeitraum, noch einen Preis für das Spiel. Vorbestellungen werden voraussichtlich frühstens ein halbes Jahr bis ein Jahr vor Release möglich sein.

Gibt es einen Early Access? Dazu gibt es noch keine Informationen, die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch. Larian hat damals mit Baldur’s Gate 3 die Community sehr früh einbezogen und mit dem Feedback das Spiel monatelang poliert, teilweise Inhalte komplett neu erschaffen.

Welche Editionen gibt es? Das steht auch noch aus. Larian ist bekannt dafür, „fertige“ Spiele zu verkaufen, die keine relevanten DLCs und kaum bis keine Kosmetika beinhalten. Zusatz-Inhalte umfassen in den Gründer-Editionen höchstens Artworks und Soundtracks, in einem Fall eine kleine Zusatz-Story, die jedoch für den Plot nicht relevant ist.

Spielzeit und Story – Worum geht es in Divinity?

Viele Hinweise auf die Story gibt es noch nicht, aber der Trailer und die Pressemitteilung halten einige Details bereit. So bricht im Trailer etwas Dunkles aus dem verbrannten Mann hervor, bei dem es sich mit großer Sicherheit um die Leere („Void“) handelt, die in Divinity traditionell der Feind ist.

Mit dem Slogan: „Die Götter sind verstummt. Rivellon blutet. Neue Kräfte erwachen“, gibt es zumindest die Andeutung, dass sich die Götter nach den Ereignissen von Divinity: Original Sin 2 endgültig von Rivellon abgewandt haben, möglicherweise durch Taten der Gotterweckten.

Um was es sich bei den „neuen Kräften“ handelt, lässt sich nur schwer sagen, da die Leere nicht neu ist, aber offenbar als Gegner auftritt. Larian hat bereits vor der Ankündigung mit einer riesigen Statue geworben, um die Gamer tagelang gerätselt haben:

Muss ich vorige Teile der Reihe kennen? Nein. Die Entwickler haben ausdrücklich betont, dass jeder in Divinity eintauchen kann, selbst ohne Vorwissen. Wer Divinity: Original Sin 2 gespielt hat, soll aber etwas tiefer in die Welt eintauchen können.

Wie viel Spielzeit steckt in Divinity? Das lässt sich noch nicht sagen, allerdings verspricht Larian ein noch größeres Spiel als Baldur’s Gate 3. Da Spieler hier weit über 1.200 Stunden investieren können, ohne das Spiel überhaupt durchzuspielen, könnt ihr euch grob vorstellen, wie die Spielzeit bei Divinity aussieht.

Im Trailer tanzen die Menschen noch fröhlich, bevor es zur Katastrophe kommt.

Gameplay und Inhalte

Was für Charaktere kann ich in Divinity spielen? Ob es Origins geben wird, also Charaktere mit einer festen Hintergrund-Story, die ihr erkunden könnt, wissen wir noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, da Divinity großen Wert auf Begleiter und ihre Storys legen wird und die Begleiter oft Teil der Origins sind. Für selbsterstellte Charaktere stehen euch vermutlich folgende Völker zur Verfügung:

Menschen

Elfen

Zwerge

Echsen

Außerdem gibt es noch zwei vermutete Völker: die Orcs und Imps. Ihr findet in unserer Übersicht alle Informationen zu spielbaren Völkern in Divinity und was sie so besonders macht.

Wie spielt sich Divinity bzw. für wen eignet es sich? Divinity wird ein rundenbasiertes Rollenspiel in isometrischer Perspektive (cRPG), das großen Wert auf Storytelling legt und weniger auf actionbasierte Kämpfe. Das Spiel eignet sich für Fans von:

Baldur’s Gate

Warhammer 40.000: Rogue Trader

der Divinity-Reihe

Dungeons & Dragons

Fantasy allgemein

Diese Besonderheiten gibt es noch: Im Fokus der Entwicklung steht unter anderem das Loot-System von Divinity. In den Vorgängern war der zum großen Teil zufällig generiert, in Divinity soll das nicht mehr der Fall sein.

Außerdem arbeiten die Entwickler an einer besseren Narrative für Dialoge, um save scumming überflüssig zu machen, heißt: Ihr müsst nicht mehr neu laden, wenn etwas nicht geklappt hat.

Übrigens: die Vorfreude auf Divinity hat dem Vorgänger, Divinity: Original Sin 2, zu einem neuen Höhenflug auf Steam verholfen:

Was ist „Divinity“ überhaupt?

Die Divinity-Reihe existiert bereits seit 2002. Damals ist mit „Divine Divinity“ der erste Teil erschienen, der sich wie ein Action-RPG im Diablo-Stil gespielt hat. Mit „Divinity 2: Ego Draconis“ (2009) ist Larian dann auf modernere 3D-RPGs umgestiegen und mit Divinity: Original Sin (2017) zu cRPGs gekommen, für die das Studio bis heute bekannt ist.

Divinity liegt die Welt Rivellon zugrunde, die mit ihren eigenen Göttern und kulturellen Eigenheiten kommt, etwa:

Elfen, die sehr naturverbunden sind, aber Leichenteile essen können, um die Erinnerungen der Verstorbenen zu erleben

Echsen, die ein dominantes Imperium aufgebaut haben und sich andere Völker als Sklaven halten

„Ewige“, ein uraltes Volk aus Untoten, das schon seit Jahrtausenden auf Rivellon lebt, aber irgendwann verschwunden ist

Mit dem nun kommenden Teil, der schlicht „Divinity“ heißt, wollen die Entwickler das bisher größte Spiel der Reihe erschaffen und sogar noch größer werden als Baldur’s Gate 3. Es wird „das Divinity, das wir immer machen wollten, und ihr werdet eine Menge Spaß damit haben“, heißt es von Larian. Wenn ihr euch die Wartezeit verkürzen möchtet, findet ihr hier die 14 besten Rollenspiele auf Steam.