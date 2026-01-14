Hier sind 4 bekannte Völker, die ihr wahrscheinlich in Divinity spielen könnt – und 2 völlig neue, die noch unsicher sind

Nach Baldur’s Gate 3 plant Larian mit Divinity ihr größtes Spiel bisher und eine Fortsetzung des beliebten Divinity: Original Sin 2. Viele Informationen zum Spiel gibt es noch nicht, aber die Entwickler haben bereits verraten, dass sich schon im Trailer viele Hinweise versteckt halten. MeinMMO hat genauer hingesehen und zumindest die potentiell spielbaren Völker identifiziert, auch wenn einige davon ungewöhnlich wären.

In den Divinity-Spielen bisher waren die Charakter-Erschaffungen eher eingeschränkt. In den meisten Teilen habt ihr einfach nur Menschen (oder Halb-Drachen) spielen können, erst in Divinity: Original Sin 2 standen euch verschiedene Völker zur Auswahl.

Zu den spielbaren Völkern im kommenden Divinity gibt es noch nicht viele Informationen, allerdings zeigt der Trailer schon etliche Völker Rivellons (der Welt von Divinity), von denen sicherlich einige Spielbar sein werden. Beim großen AMA auf Reddit haben die Entwickler sogar explizit verraten, dass sie zwar noch nichts über spielbare Völker sagen können, aber man durch den Trailer ein gutes Bild davon bekommen kann.

In unserer Übersicht erfahrt ihr, was wir sonst alles zu Divinity wissen.

Die Divinity-Reihe unterscheidet sich stark von Baldur’s Gate 3 und anderen Settings, insbesondere was seine Welt und Völker angeht. Klassische Fantasy-Tropen findet ihr hier so gut wie gar nicht. MeinMMO erklärt euch deswegen die im Trailer sichtbaren und potentiell spielbaren Völker und was sie besonders macht.

Bedenkt, dass dies alles keine bestätigten Informationen sind, sondern unsere Vermutungen aufgrund des Trailers und unserer Erfahrung mit der Divinity-Reihe. Ihr findet den Trailer auf YouTube, aus Gründen des Jugendschutzes zeigen wir hier nur eine gekürzte Version:

Menschen – Das am weitesten verbreitete Volk in Rivellon

Wie in den meisten Welten sind Menschen mit ihrem Willen zur Vermehrung das dominante Volk Rivellons. Sie sind so etwas wie der „Durchschnitt“ oder der Richtwert der Welt: nichts Besonderes, nützlich für alles, aber eben auch nicht herausstechend in irgendeine Richtung.

Dazu sind sie – wie oft in Fantasy-Settings – das jüngste Volk in der Geschichte, haben jedoch trotzdem eine bewegte Vergangenheit mit Imperien und Dramen rund um Göttlichkeit, Inquisitionen und autokratischen Machtstrukturen… wie man es eben so kennt.

In den Divinity-Spielen waren Menschen bisher das flexibelste Volk, heißt: sie hatten etwa Gameplay-Boni, die für alle möglichen Builds nützlich sind und sich nicht genau festlegen. Zugleich sind sie aber auch das verbohrteste Volk.

Die Sturheit, der Fanatismus und die Konfliktbereitschaft der Menschen hat sowohl für die größten Unruhen in der Geschichte gesorgt, sie zugleich aber auch wieder beseitigt.