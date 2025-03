Neues Event in Diablo 4 bringt Schatzgoblins, die euch die seltensten Items doppen – und sie bleiben dauerhaft

In Diablo 4 jagt gerade ein Event das nächste – und bald kommt der „Marsch der Goblins“ zurück. Hier habt ihr die Chance, Schatzgoblins zu erledigen und euch ihre fette Beute zu schnappen. Und die neuen Goblin-Varianten bleiben sogar dauerhaft im Spiel.

Was ist das für ein Event? Beim „Marsch der Goblins“-Event treiben die Schatzgoblins ihr Unwesen in Sanktuario – und sie lassen wertvolle Loot-Taschen fallen, wenn ihr sie erledigt. Das Event läuft vom 04. März 2025 um 19:00 Uhr bis zum 11. März 2025 um 18:00 Uhr. Ihr findet die Goblins in der offenen Welt, bei Schreinen der Gier und beim Weltboss Knorzer.

Obendrauf gibt es dieses Mal neue Goblin-Varianten. Die spawnen seltener als die normalen Schatzgoblins und können richtig starken Loot fallen lassen – darunter sogar die begehrten Mythic Uniques.

Was sind das für Schatzgoblins? Die neuen Varianten der Schatzgoblins erscheinen zwar seltener in Sanktuario, lassen dafür aber auch richtig starken Loot fallen. Folgende neue Varianten soll es laut Blizzard bei dem „Marsch der Goblins“-Event geben:

Ector der Widerwärtige (grün): Lässt verschiedene Handwerksmaterialien fallen und beschert euch Obduzit, wenn ihr ihn auf einer Qualstufe besiegt.

Goldener Baron (gelb): Lässt reichlich Gold fallen.

Glitzernder Prym (hellblau): Lässt Edelsteinfragmente, Runen und auf Qualstufen Unterstadt-Tribute sowie Zerstreute Prismen fallen.

Murl der Neugierige (violett): Lässt eine Obolustasche fallen, die in eurem Inventar verbleibt, falls ihr etwa das Maximum an Obolussen erreicht habt.

Syrus von Gallert (blau): Teilt sich beim Tod in zwei Goblins auf, die sich wiederum in drei auflösen. Tötet ihr die kleinsten Goblins, lassen sie Legendarys, Gold, Boss-Mats und mit Glück Elixiere fallen.

Fedric der schillernde Alte (lila-pink): Spawnt nur sehr selten. Lässt ein Mythic Unique und einen „Prächtigen Funken“ für das Crafting von Mythics fallen.

Der “Goldene Baron”-Goblin versorgt euch mit Gold. “Syrus von Gallert” teilt sich in weitere Goblins auf. “Fedric der schillernde Alte” droppt Mythic Uniques.

Manche der neuen Schatzgoblins erinnern an die Goblins aus Diablo 3 – etwa der Goldene Baron, der auch im Vorgänger bereits Gold gedroppt hat. Auch der Glitzernde Prym hatte mit dem Edelsteingoblin sein Gegenstück in Diablo 3. Einen Menagerist-Goblin, der Pets droppt, scheint es hier jedoch nicht zu geben.

Blizzard weist darauf hin, dass die neuen Goblin-Varianten auch nach dem Event in allen Realms von Diablo 4 verbleiben – jedoch mit einer geringeren Spawn-Rate. Das Erledigen der Schatzgoblins bringt euch bei dem Event außerdem Ansehen ein. Je höher euer Ansehen ist, desto höher ist eure Chance auf wertvollen Loot. Vervollständigt ihr euer Ansehen, erhaltet ihr einen „Prächtigen Funken“. Mit den Funken stellt ihr Mythic Uniques her: Prächtige Funken herstellen – So craftet ihr Mythic Uniques in Diablo 4 damit