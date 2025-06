WoW startet “Season of Mastery”, ein Classic+ mit Hardcore-Modus – Was ändert sich?

Etliche Nutzer wünschen sich hier etwas mehr Content rund um die Goblins. Diablo 3 habe das etwas gut gelöst, indem man die Chance hatte, in das Reich der Goblins einzudringen und dort Gier als besonderen Boss töten konnte. In Diablo 4 fehlt so ein geheimer Ort noch. Dafür sind die Spieler dem Kuh-Level anscheinend ein gutes Stück näher gekommen: „Wer das herausgefunden hat, muss 5000 IQ haben“ – Spieler finden in Diablo 4 neue Hinweise zum Kuh-Level

Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

Ein besonders seltener Dämon in Diablo 4 soll garantiert die besten Items fallen lassen, Spieler meinen: Ist der seltenste Gegner in der Geschichte

Eigene Bilder liefern die Nutzer dabei aber nicht. In einem neueren Thread sind sich die Nutzer sogar sicher, dass kein Gegner je so selten war sie Fedric. Einer meint sogar: Wer auch immer behauptet, ihn gesehen zu haben, verwechsle den Goblin vermutlich mit dem ähnlich aussehenden Murl.

Fedric hat die gleiche Farbe wie Mythics, also lila-pink, und ist unter den ohnehin schon seltenen Goblins der noch mit Abstand seltenste. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Fragen aus der Community danach, ob überhaupt schon jemand den Goblin je gesehen hätte.

Welcher Goblin ist nun so selten? Während seine Geschwister haufenweise Gold, Edelstein-Fragmente, Crafting-Materialien oder Obolusse fallen lassen, hat Fedric der schillernde Alte („Fancy Old Fedric“) garantiert einen Prächtigen Funken und ein mythisches Item dabei.

Anfang 2025 hat Blizzard neue Loot-Goblins zu Diablo 4 gebracht, die ähnlich wie ihre Brüder aus Diablo 3 verschiedene Items droppen können. Einen davon hat jedoch bisher noch so gut wie niemand gesehen: Fedric. Spieler sagen nun, das sei der möglicherweise seltenste Gegner in der Geschichte des Gamings.

