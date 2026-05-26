The Legend of Vox Machina Staffel 4: Wann kommt Folge 1? – Alle Termine der neuen Staffel

Mit der 4. Staffel wird die Fantasy-Serie The Legend of Vox Machina auf Amazon Prime Video fortgesetzt. Wann die nächste Folge erscheint, seht ihr hier.

Wann startet Folge 1 von The Legend of Vox Machina Staffel 4? Die 1. Folge der 4. Staffel von The Legend of Vox Machina läuft ab dem 03.06.2026 in Deutschland.

Die Serie wird wieder auf Prime Video im Abo exklusiv zu sehen sein. Die Serie startet direkt mit 3 Folgen und bekommt dann wöchentlich mittwochs 3 neue Folgen.

Wie viel Uhr startet Folge 1 von The Legend of Vox Machina Staffel 4? Basierend auf den vorherigen Staffeln kann man davon ausgehen, dass die Folgen voraussichtlich um 2:00 Uhr nachts bei uns erscheinen werden.

Alle Termine für The Legend of Vox Machina Staffel 4 im Überblick:

1. Folge: 03. Juni 2026

2. Folge: 03. Juni 2026

3. Folge: 03. Juni 2026

4. Folge: 10. Juni 2026

5. Folge: 10. Juni 2026

6. Folge: 10. Juni 2026

7. Folge: 17. Juni 2026

8. Folge: 17. Juni 2026

9. Folge: 17 Juni 2026

10. Folge: 24. Juni 2026

11. Folge: 24. Juni 2026

12. Folge: 24. Juni 2026

Den Trailer zur 4. Staffel findet ihr hier:

Video starten Der Trailer zu The Legend of Vox Machina: Staffel 4 auf Amazon Prime deutet auf düstere Tage hin Autoplay

The Legend of Vox Machina Staffel 4: Handlung

Worum geht es in der 4. Staffel von The Legend of Vox Machina? Seit die Gruppe das Chroma Konklave in der 3. Staffel besiegt hat, ist ein Jahr vergangen. Die Gruppe hat sich getrennt und jeder sucht einzeln nach dem Sinn ihres Lebens.

Doch eine neue böse Macht erwacht, die bereits in den vorherigen Staffeln angedeutet wurde, und die Gruppe muss sich erneut wiederfinden, um die Welt zu retten. Hinzu kommt diesmal auch ein neues Mitglied: Tayon Darrington, ein Mensch, der sich auf das Herstellen von magischen Gegenständen spezialisiert hat.

Staffel 4 ist aber noch nicht das Finale der Serie. Die fünfte und finale Staffel wurde bereits angekündigt.

Vox Machina ist nicht die einzige Fantasy-Serie, die 2026 weitergeht. Auf HBO Max erwartet euch eine Rückkehr nach Westeros. Alle Infos zur kommenden Staffel von House of The Dragon findet ihr hier: House of the Dragon Staffel 3: Trailer, Release, Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel