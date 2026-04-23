Amazon verrät das Release-Datum zu Legend of Vox Machina Season 4, läutet mit Todeskulten und dunklen Göttern ein

Endlich ist es offiziell: The Legend of Vox Machina geht am 3. Juni exklusiv auf Amazon Prime weiter. Die Macher haben einen neuen Trailer veröffentlicht und verraten bereits grob, womit sich die Chaos-Truppe diesmal herumschlagen muss.

Alles zu Vox Machina in Kürze:

The Legend of Vox Machina ist eine Animationsserie, die exklusiv auf Amazon Prime ausgestrahlt wird. Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Serie drei Staffeln.

In Vox Machna geht es um die gleichnamige Gruppe von (Anti-)Helden, die wieder und wieder die Welt retten.

Die Serie basiert auf den Abenteuern der Pen&Paper-Truppe Critical Role. Dort zählt Vox Machina zu den besten Kampagnen. Als Grundlage dient Dungeons & Dragons.

Hier findet ihr alle Infos zu Vox Machina Season 4.

Wann ist der Release von Staffel 4? Der offizielle Start ist Freitag, der 3. Juni 2026. Voraussichtlich erscheint die Serie wieder gestückelt mit einer neuen Folge jede Woche, statt direkt am Stück verfügbar zu sein.

Im Trailer ist bereits ein Teil der Handlung zu sehen. Vax’ildan hat eine Vision und erzählt seiner Schwester Vex’aliah sowie seiner Partnerin Keyleth davon. Offenbar steht die Welt wieder einmal vor dem Untergang und diesmal sorgt ein irrer Kult für Schrecken. Bereits in einer der Eröffnungsszenen kommt es zu einem magischen Massaker:

Video starten Der Trailer zu The Legend of Vox Machina: Staffel 4 auf Amazon Prime deutet auf düstere Tage hin Autoplay

Neuer Wind nach einem sehr runden Ende

Spoiler-Warnung: Hier umreißen wir kurz das Ende von Vox Machina Season 3. Wenn ihr noch nicht geschaut habt und nicht gespoilert werden möchtet, solltet ihr hier aufhören zu lesen.

Der Teaser für die kommende Handlung ist vor allem deswegen so interessant, weil sich Vox Machina als Truppe eigentlich am Ende von Staffel 3 weitgehend aufgelöst hat:

Vax hilft Keyleth dabei, ihr Aramenté abzuschließen und zur Anführerin ihres Volkes aufzusteigen.

Vex und Percy bleiben bei Gilmore und helfen ihm in der Stadt.

Scanlan will zusammen mit seiner Tochter eine Barden-Welttournee hinlegen.

Pike und Grog bleiben als letzte der Truppe zurück und hoffen darauf, dass der Rest zurückkehrt.

Besonders Pikes Aussage, dass die Gruppe spätestens bei der nächsten Bedrohung schon wieder zusammenfinden wird, war offenbar eine Vorausdeutung für die Geschehnisse in Season 4.

Wenn ihr die Zeit bis zum 3. Juni überbrücken wollt und Mighty Nein noch nicht gesehen habt, ist diese Serie zu empfehlen. Die Mighty Nein sind eine andere Kampagne von Critical Role und die Show auf Amazon Prime hat offenbar vom Vorgänger gelernt: Critical Role verrät, welchen Fehler sie bei ihrer zweiten animierten Kampagne nach ihrem Amazon-Hit nicht wiederholen wollen