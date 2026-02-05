Spieler aus Critical Role hat das größtmögliche Pech, würfelt 3 Mal so mies, dass er um seine Würde fürchten muss

Der Erfolg oder das Scheitern eines Planes in Dungeons & Dragons hängt häufig von der Gnade der Würfel ab. Bei einem Mitglied der Mighty Nein von Critical Role kam es aufgrund seines gnadenlosen Würfel-„Glücks“ zu einem solch unmöglichen Pech, dass er nicht wusste, ob er lachen oder weinen sollte.

Tavis Willingham, CEO von Critical Role und Fjord Stone von den Mighty Nein ereilte in der zweiten Kampagne ein solches Pech, das keiner am Tisch oder im Livestream fassen konnte. Er würfelte sich mit drei Nat 1s, also dreimal hintereinander dem schlechtmöglichsten Ausgang eines Wurfes, in eine Situation, die nur einmal in 8.000 Szenarien auftreten konnte.

In der 17. Folge der zweiten Kampagne befand sich die Truppe auf einer Art Erntefest, wo sie an einem Geschicklichkeitsspiel teilnahm.

Der Halbork Fjord meldete sich freiwillig, um bei einem Spiel mitzumachen, in dem er einen kleinen Sandsack über den eigenen Kopf mit dem Rücken zum Ziel werfen soll, um ihn in einen ungefähr 3 Meter entfernten Flechtkorb zu versenken. Eine simple Aufgabe, die nur ein wenig Fingerspitzengefühl benötige – das dachte sich zumindest Fjord.

Was darauf folgte, war eine solch blamierende Situation für den sonst eher stoisch wirkenden Hexenmeister, die nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,0125 % eintreten konnte.

Hier seht ihr Fjord im Trailer zu „The Mighty Nein”, der Animationsserie von Critical Role auf Amazon Prime:

Würfel als bezahlte Schauspieler

Fjord nahm den Sandsack, um ihn regelkonform rückwärts in den Korb zu werfen. Dafür wurde sein Spieler Travis von Dungeon Master Matt Mercer aufgefordert, einen Geschicklichkeitswurf durchzuführen – und die erste Nat 1 befand sich im Raum.

Der Sandsack flog und traf eine Mutter im Gesicht, die anschließend verständlich eingeschnappt mit ihrem Kind den Ort verlässt.

Die Klerikerin Jester und Barbarin Yasha, die auch Teil der Mighty Nein sind, bieten Fjord an, ihn gemeinsam hochzuheben, wie es zuvor mit einem kleinen Kind gemacht wurde, das beim Wurfspiel mitgemacht hat. Doch das lehnt Fjord bestimmt mit einem „Ich krieg das hin” ab.

Was auf dieses Selbstbewusstsein folgte, war prompt eine zweite Nat 1, die den gesamten Tisch ins Gelächter stürzte.

Nach dem zweiten kritischen Misserfolg verfing sich der Sandsack an Fjords Rüstung und riss in der Bewegung des Wurfes komplett auf, um ihn in Sand zu baden. Der gedemütigte Abenteurer lässt sich nun schließlich doch auf die angebotene Hilfe seiner Freundinnen ein und lässt sich wie das Kind vor ihm auf ihre Arme nehmen.

„Schlimmer kann es ja eh nicht mehr kommen.“

Travis gibt sich noch nicht geschlagen. Fjord soll zumindest einmal den Korb treffen, auch wenn er dafür wie ein Kleinkind getragen wird, denn: „Zwei Scheißwürfe hintereinander, schlimmer kann es ja eh nicht mehr kommen.“

Aber es wurde schlimmer.

Niemand am Tisch konnte es glauben, nicht einmal Matt, doch Travis schaffte es tatsächlich, die dritte Nat 1 in Folge zu werfen und seinem Charakter damit den letzten Rest seiner Würde zu nehmen. Und das will der Dungeon Master so richtig auskosten:

[Jester und Yasha] schleudern Fjord etwa einen Meter nach vorne, bevor er mit dem Gesicht voran auf dem Teppich landet. Der Teppich rollt sich vor ihm zusammen, während er noch einen halben Meter weiterrutscht, die Füße in der Luft, bevor sie beide wieder zu Boden gehen und zum Stillstand kommen. Ein lautes „Ooohhh …“ hallt durch den Raum, während im Hintergrund die Musik weiterspielt. Matt Mercer bei Fjords dritter Nat 1 in Folge (Quelle: YouTube)

Travis kann von Glück sprechen, dass ihm dieses Würfelpech auf einem Erntefest widerfuhr und nicht im Kampf oder, noch schlimmer, bei Todesrettungswürfen, bei denen Fjord stattdessen sofort draufgegangen wäre.

Beim Wurfspiel sorgten sein Pech und sein tragischer Optimismus für einen Moment, an den sich viele Critter, die Fans von Critical Role, gerne schmunzelnd zurückerinnern.

Wenn ihr den Moment in der Kampagne sehen wollt, könnt ihr das in der Folge auf YouTube tun. Wenn ihr das Video hier schaut, startet ihr direkt an der richtigen Stelle:

