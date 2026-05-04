Warum dieses CPU-Biest das optimale Upgrade für euren Gaming-PC ist

Jeder Gamer redet von RAM und GPUs, aber zu einem starken Setup gehört in der heiligen Dreieinigkeit des Gamings auch eine angemessene CPU. Sonst kommt es nach wie vor zu unschönen Rucklern und FPS-Einbrüchen.

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Doch was für ein Prozessor taugt etwas und wo wirft man nur unnötig Geld raus? Denn entgegen der alten Weisheit “Viel Geld bringt viel Leistung” sind manchmal gerade günstige Produkte oftmals besser, was die optimale Leistung angeht.

Das ist der Fall beim Ryzen 7 9800X3D. Der gilt nach wie vor als eine der besten Gaming-CPUs der Welt und ist selbst im Vergleich mit dem sündteuren Nachfolgermodell nach wie vor das Maß aller Dinge.

Die Specs des AMD 9800X3D

Zuallererst gibt’s hier die reinen technischen Daten des Prozessors. Und ein wichtiger Hinweis: Ihr braucht hierfür ausschließlich ein AM5-Mainboard und DDR5-Arbeitsspeicher.

Kerne / Threads: 8 / 16

8 / 16 Basis- / Boost-Takt: 4,7 GHz / 5,2 GHz

4,7 GHz / 5,2 GHz L3-Cache: 96 MB (davon 64 MB 3D V-Cache)

96 MB (davon 64 MB 3D V-Cache) TDP (Thermal Design Power): 120 Watt

120 Watt Sockel: AM5 (LGA 1718)

AM5 (LGA 1718) Besonderheit: Freier Multiplikator (Übertakten offiziell möglich)

Das sind die Stärken des Ryzen 7 9800X3D

Was macht diesen Prozessor so verdammt gut? Der Schlüssel zu der starken Leistung dieser CPU liegt in den letzten beiden Buchstaben, nämlich 3D. Das bezeichnet den 3D V-Cache, mit dem AMD die Zwischenspeicher unter, anstatt neben die Kerne legt.

Dadurch wird die Cache-Kapazität deutlich erhöht und das wiederum kommt euch zugute, wenn ihr Spiele mit hohen Anforderungen spielt.

Doch auch bei den Rechenkernen trumpft diese CPU auf. Im Gegensatz zum deutlich teureren Nachfolgemodell 9950X3D2 habt ihr hier “nur” ein Chiplet mit acht Kernen. Doch das ist paradoxerweise etwas Gutes, denn sobald beide Chiplets miteinander interagieren müssen, fallen wiederum Latenzen, also Verzögerungen, an. Bleibt es bei einem Chiplet, bleibt alles gebündelt beisammen und geht verzögerungsfrei, was bei Gaming Wunder wirkt.

Grafikknaller wie DOOM: The Dark Ages freuen sich über diesen Prozessor!

Der 9800X3D nutzt die aktuelle Zen-5-Architektur (Granite Ridge) und hat eine deutlich gesteigerte Rechenleistung gegenüber seinem Vorgänger. Obendrein ist die Kühlleistung besser, da der Cache unter den Kernen liegt. Das wiederum freut alle Fans von Übertaktung!

Ihr seht also: Um Top-Leistung für Gaming zu bekommen, müsst ihr nicht das aktuell neueste und teuerste Modell kaufen. Denn dieses kostet fast 1.000 Euro und bringt euch so gut wie keinen Vorteil fürs Zocken.

Der Ryzen 7 9800X3D hingegen ist aktuell bei Amazon für weniger als 400 Euro zu haben und ist für euer System definitiv ein Upgrade, das sich lohnt. Schlagt also zu, bevor alles weg ist!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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