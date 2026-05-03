Clone-Wars-Fans aufgepasst: Das 327. Sternenkorps von LEGO gibt es jetzt endlich zu einem vernünftigen Preis

Das LEGO Star Wars Klonsoldaten des 327. Sternenkorps Battle Pack galt bisher als überteuert, doch jetzt ist es im Angebot ziemlich günstig.

LEGO Star Wars Battle Pack um 40% reduziert

Jetzt zum Angebot

LEGO- und Star-Wars-Fans kommen gerade ordentlich auf ihre Kosten, denn rund um den Star-Wars-Tag sind zurzeit einige Sets günstig zu haben, wie beispielsweise der Todesstern, der dunkle Millenium Falke oder der U-Wing aus Andor.

Dazu gesellt sich für Clone-Wars-Liebhaber jetzt auch noch das Battle Pack mit den Klonsoldaten des 327. Sternenkorps, das es bei Amazon gerade um 40 Prozent reduziert zum neuen Tiefstpreis gibt.

Bei LEGO selbst wird aktuell weiterhin die eher hohe Preisempfehlung aufgerufen, was bisher auch der größte Kritikpunkt an dem Set #75431 war, wie auch die Bewertungen auf der offiziellen Webseite zeigen. In den Amazon-Rezensionen kommt das Set mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen indes deutlich besser an, besonders wenn rabattiert.

LEGO Star Wars Klonsoldaten des 327. Sternenkorps Battle Pack für nur 23,89 Euro statt 39,99 Euro UVP bei Amazon

Denn um fast die Hälfte günstiger kann man das Ganze durchaus als lohnend bezeichnen. Dafür bekommt ihr 258 Teile und vier Klonsoldaten-Minifiguren in ihren 327. Sternenkorps-Uniformen, unter anderem bekannt aus Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith.

Ebenfalls mit dabei sind drei Superkampfdroiden, zwei Blaster, eine Blaster-Pistole und ein Blaster-Gewehr, ebenso wie ein Geschützturm mit Shooter. Die Highlights sind aber natürlich ein AT-RT-Kampfläufer und ein beweglicher Spinnendroide. Empfohlen ist das Set ab 7 Jahren.

Weitere Angebote: LEGO Der Herr der Ringe, Enders-Gasgrill und OLED-TV

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden und lohnenden Deals.

Mit dabei sind zum Beispiel auch ein LEGO-Set zu Der Herr der Ringe in Form von Saurons Turm oder ein Enders-Gasgrill zum vergünstigten Preis. Außerdem bekommt ihr mit dem LG OLED-TV B5 gerade einen starken 4K-Fernseher mit 55 Zoll im Abverkauf, den es noch nie so günstig gab wie jetzt.

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