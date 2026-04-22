Sichert euch dieses LEGO Raumschiff aus der wahrscheinlich besten Star-Wars-Serie jetzt im MediaMarkt-Deal!

Andor und Rogue One waren düstere, erfreulich andere Werke im Star-Wars-Universum und auch wenn beide mittlerweile klar abgeschlossen sind, gibt’s noch Material dazu: nämlich coole LEGO Sets. Eines davon ist der coole U-Wing.

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Ihr baut nicht nur das ikonische Truppentransportschiff samt seiner charakteristischen, schwenkbaren Flügeln, dem aufklappbaren Cockpit und dem detaillierten Laderaum zusammen, sondern bekommt auch einen hochwertigen Cast an Minifiguren.

Neben dem sarkastischen Fan-Liebling K-2SO und Cassian Andor höchstpersönlich, sichert ihr euch die gnadenlose imperiale ISB-Offizierin Dedra Meero und einen namenlosen Kollegen vom Sicherheitsdienst.

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Warum der U-Wing in keiner Sammlung fehlen darf

Der U-Wing (oder UT-60D, für die absoluten Hardcore-Nerds unter uns) ist nicht einfach nur irgendein weiteres Raumschiff im Star-Wars-Kanon. Er ist das robuste, “dreckige” Arbeitstier der frühen Rebellion.

LEGO hat diese raue “Guerilla”-Ästhetik aus Rogue One und Andor in diesem Bausatz optimal eingefangen.

Fliegender Wechsel: Die ikonischen V-Flügel

Das absolute Herzstück des U-Wings sind freilich seine markanten Tragflächen. LEGO hat den Mechanismus butterweich umgesetzt: Im Lande- und Truppentransport-Modus sind die Flügel nach vorne gerichtet.

Auch wenn das Schiff U-Wing heißt, sehen die Flügel wie ein V aus. Cool sind sie allemal!

Befindet ihr euch jedoch in einer hitzigen Raumschlacht, könnt ihr die Schwenkflügel mit einem Handgriff nach hinten klappen. So entsteht die ikonische, riesige V-Form, die dem Schiff nicht nur seinen Namen gibt, sondern auch noch richtig cool aussieht.

Platz für die Crew: Detailreiches Cockpit und Truppenraum

Was wäre ein Truppentransporter ohne echten Innenraum? Über die aufklappbaren Seiten- und Top-Luken habt ihr vollen Zugriff auf das Innere des Schiffs. Das Cockpit bietet durch das große Fenster den perfekten Blick auf die Instrumente und lässt sich mühelos öffnen, um Cassian Andor ans Steuer zu setzen.

Die Highlights des sets: Cassian Andor selbst, sein treuer Droide K-2SO und die sadistische Schurkin Dedra Meero.

Im geräumigen Bauch des Schiffs ist genug Platz, um K-2SO und weitere Rebellen für ihren nächsten Einsatz gegen das Imperium zu positionieren.

Bis an die Zähne bewaffnet: Action-Features für das innere Spielkind

Auch wenn viele von euch das Set primär als stylisches Display-Modell für den Schreibtisch nutzen werden, hat LEGO die Action nicht vergessen. Unter der Frontpartie sind clevere “Shooter” verborgen.

Wer gern mit seinen LEGO-Sets spielt, hat hier sogar ein paar “echte” Blaster.

Mit einem leichten Druck feuert ihr die roten Laser ab und haltet euch so die fiese Dedra Meero und ihre imperialen Schergen vom Hals. Die Shooter sind dezent genug integriert, um die tolle Optik des Modells trotzdem nicht zu stören, machen das Set aber gleichzeitig extrem dynamisch.

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