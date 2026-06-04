Warhammer 40.000 hat ein neues, „perfektes“ Spiel auf Steam und ihr könnt die Demo jetzt spielen

Mit Warhammer Survivors erscheint auf Steam in diesem Jahr ein neues Spiel für das Universum von Warhammer 40.000, das auf einem viralen Indie-Hit basiert, der kaum besser bewertet sein könnte. Jetzt könnt ihr erstmals reinspielen.

Was ist Warhammer Survivors? Das neue Spiel kommt von Auroch Digital, die sich mit den Kreativen bei poncle und Games Workshop zusammengetan haben, um das fesselnde Roguelite-Spielprinzip des beliebten Indie-Hits Vampire Survivors ins beliebte Universum von Warhammer 40.000 zu bringen.

Der Release ist für das aktuelle Spielejahr geplant. Seit kurzer Zeit könnt ihr auf Steam eine Demo herunterladen und in diese reinspielen. Diese gewährt euch einen kurzen, kuratierten Einblick in die Spielerfahrung von Warhammer Survivors – und zwar in beide Seiten: das originale Warhammer 40.000 und das neuere Warhammer Age of Sigmar.

Abhängig von eurer Wahl des Universums stehen euch unterschiedliche Helden zur Verfügung, wie Malum Caedo (Titelheld aus Boltgun) oder Neave Blacktalon (Kriegerin des Gottkönigs Sigmar).

Video starten Warhammer Survivors: Das 40K-Universum bekommt ein Spiel im Stil von Vampire Survivors – Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer Autoplay

Perfekte Symbiose aus starker Lizenz und motivierendem Gameplay

Was macht Warhammer Survivors noch aus? Spielerisch soll natürlich auch Warhammer Survivors das schnelle Gameplay vom „großen Vorbild“ bieten, aber eben mit jeder Menge Warhammer-Würze. Die Entwickler versprechen für den Release:

Mehrere Modi und Stufen aus dem düsteren 41. Jahrtausend und den Reichen der Sterblichen

Ein Arsenal bekannter Waffen wie Boltgun, Astartes Chainsword, Whirlwind Axes

Eine mächtige Sammlung von Passivfähigkeiten und Power-ups, die euch helfen, den monströsen Legionen standzuhalten

Versteckte Easter Eggs und Geheimnisse für Fans des Warhammer-Universum

Schon bei der Ankündigung von Warhammer Survivors im November 2025 kam dieser Mix bei vielen Fans richtig gut an. xarris37 schrieb damals etwa: „Meine Güte, es ist perfekt.“ Kein Wunder: Warhammer ist als Marke aktuell wahrscheinlich so präsent, beliebt und stark wie nie. Gleichzeitig gehört Vampire Survivors zu den am besten bewerteten Spielen auf Steam – mit 98 Prozent positiven Bewertungen bei fast 250.000 Gesamtrezensionen.

Wie sieht es aus: Freut ihr euch auf Warhammer Survivors? Und zockt ihr in die Demo rein? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Der Hauptverantwortliche bei poncle, Luca Galente, ist sich rückblickend sicher, dass er mit Vampire Survivors vor allem eines hatte. Was das ist, erfahrt ihr hier: Ein Entwickler sagt, sein riesiger Hit auf Steam sei nur Glück gewesen – Erklärt, wieso andere Games scheitern