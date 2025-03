Ein Entwickler sagt, sein riesiger Hit auf Steam sei nur Glück gewesen – Erklärt, wieso andere Games scheitern

Der Entwickler Luca Galente hatte mit seinem Indie-Game einen riesigen Erfolg auf Steam, doch er ist überzeugt, dass er dabei Glück hatte.

Um welches Spiel geht es? Vampire Survivors ist ein beliebtes Indie-Spiel auf Steam. Das Roguelite setzt auf einen Retrostil in Pixel-Grafik und kostet weniger als 5 €. Seit seinem Release konnte es auf Steam über 243.000 positive Reviews sammeln. Mit 98 % positiven Rezensionen ist es eines der 4 am besten bewerteten Spiele der Plattform (via SteamDB).

In Vampire Survivors müsst ihr im Kampf gegen unzählige Monster überleben, die sich aus allen Richtungen nähern. Eure Spielfigur führt die verschiedenen Angriffe eigenständig aus. Eure Aufgabe besteht vor allem darin, den böswilligen Kreaturen auszuweichen und Erfahrungspunkte zu sammeln.

Mit jedem Levelaufstieg präsentiert euch das Spiel eine Auswahl von Waffen, die ihr zur Verteidigung nutzen könnt – darunter Knoblauch, eine Axt oder eine Bibel. Außerdem gibt es im Menü permanente Upgrades für euren Charakter, Items mit passiven Effekten und neue, freischaltbare Charaktere mit unterschiedlichen Waffen.

Erfolg war zu schnell, um gestohlen zu werden

Was sagt der Entwickler? Hinter Vampire Survivors steht der Indie-Entwickler Luca Galente. Dieser erklärte in einem Interview, dass er mit dem Erfolg seines Spiels Glück gehabt habe (via GamesRadar).

„Das Erste, was mir auffiel, waren die buchstäblichen Plagiate. Die Leute kopierten Vampire Survivors und veröffentlichten es in anderen Shops“, erzählt Galente und fährt fort, „Es gibt Unternehmen, deren einziges Ziel darin besteht, zu beobachten, welche Spiele erfolgreich sind […] und dann sehr schnell einen Klon zu erstellen.“

Galente finde es zwar „großartig“, wenn er Entwickler zu eigenen Werken inspirieren kann, kritisiert aber Menschen, die nur mit dem neuesten Trend Geld machen wollen. Dieses Vorgehen „töte die kleinen Indie-Spiele“, sagt er, weshalb diese dann scheitern.

Galente glaubt, er habe in dieser Situation als Indie-Entwickler einfach Glück gehabt. Sein Spiel habe sich zu schnell verkauft, als dass ähnliche Spiele ihm den Erfolg hätten stehlen können: „Ich hatte Glück. Mein Erfolg war blitzschnell. Die Spieler haben mich bemerkt, bevor irgendein Geier den Anstieg der Verkaufszahlen bemerken konnte.“

Vampire Survivors schaffte es, viele Entwickler zu neuen Spielen zu inspirieren und eine Art eigenes Genre zu begründen, das oftmals als Survivors-Like bezeichnet wird. Auch der äußerst beliebte Koop-Shooter Deep Rock Galactic hat inzwischen einen Survivors-Like-Ableger erhalten: Neues Spiel wird ein spannender Mix aus 2 der besten Games auf Steam