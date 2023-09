Neues Roguelike gehört zu den 50 bestbewerteten Spielen auf Steam, kostet keinen Cent, ist 99 % positiv

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für ihn zähle nur, dass er komfortabel leben kann, die Zeit findet, um an dem Spiel zu arbeiten und die Spieler Spaß an dem Titel haben.

Wieso ist das Spiel kostenlos? In einem Post auf Steam erklärte der Entwickler von HoloCure, dass er das Roguelite als Nebenprojekt in seiner Freizeit entwerfe.

Was sind V-Tuber? Das sind Content-schaffende wie Streamer auf Twitch, die statt ihres mit einer Kamera aufgenommenen Gesichts einen virtuellen Charakter zeigen. Diese virtuellen Charaktere sind häufig in einem Anime-Stil gehalten.

Ihr befindet euch mit eurem spielbarem Charakter auf einer freien Fläche und steuert eure Figur mit den Tasten WASD in der Vogelperspektive. Von allen Seiten nähern sich euch dann Gegner, doch anders als in Vampire Survivor kämpft ihr nicht etwa gegen irgendwelche blutrünstigen Monster, sondern gegen eure eigenen Fans.

Was ist das für ein Spiel? „HoloCure – Save the Fans“ ist ein kostenloses Action-Roguelite auf Steam, das am 17. August 2023 veröffentlicht und von einer einzigen Person entwickelt wurde. Das Spielprinzip erinnert dabei stark an den Überraschungshit „Vampire Survivors“ .

