Gamer warten 10 Jahre auf Titanfall 3, jetzt soll ein neuer Shooter von berüchtigten Entwicklern die Lücke schließen

Im Oktober 2016 brachte Respawn Entertainment das von Electronic Arts veröffentlichte Titanfall 2 auf den Markt. Der Shooter ist bis heute extrem gut bewertet, hat viele Fans und… kaum aktive Spieler. Trotzdem wünschen sich Gamer seit Jahren einen Nachfolger und warten sehnsüchtig auf die Ankündigung von Titanfall 3 – vergebens. Jetzt kommt ein Shooter, der die Lücke füllen könnte, die Respawn hinterlassen hat.

Was ist das für ein Spiel? Empulse ist ein First-Person-Shooter, der das Spielprinzip von Titanfall adaptiert und noch 2026 im Early Access für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam veröffentlicht werden soll. Das Spiel setzt dabei auf die bekannten Charakteristiken des Vorbilds:

Schnelles Movement inklusive Wallruns und Greifhaken

6v6-PvP mit „Fußsoldaten“ und spielergesteuerten Mechs

Die Mechs verfügen über schwere Waffen, einzigartige Fähigkeiten und jede Menge Lebenspunkte und erscheinen im Laufe eines Matches auf der Map

Außerdem soll es sogenannte P.A.I.N.T.-Bomben geben, mit denen ihr die Oberfläche der Map verändern und euch so einen taktischen Vorteil verschaffen könnt.

Hier könnt ihr einen ersten Trailer zu dem Shooter sehen:

Video starten Erster Cinematic-Trailer zum neuen Movement-Shooter Empulse Autoplay

Wer steckt hinter dem Shooter? Hinter Empulse steht das Entwicklerstudio 1047 Games, das für den Arena-Shooter Splitgate bekannt ist, der im Jahr 2019 für das Studio zu einem Überraschungs-Hit auf Steam wurde. Im Jahr 2024 kündigten die Entwickler dann mit Splitgate einen Nachfolger ihres Erfolgstitels an.

Wie schon Splitgate 1 sollte auch der Nachfolger das Spielprinzip von Halo mit (relativ) freiplatzierbaren Portalen verbinden, durch die Spieler nicht nur reisen, sondern auch schießen oder hindurchschauen konnten. Dennoch sollte der Nachfolger auch verschiedene Änderungen bringen, wie spielbare Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten.

Wofür ist das Studio berüchtigt? Das Studio setzte sich in die Nesseln und verscherzte Sympathiepunkte bei Shooter-Fans, als der CEO und Mitgründer von 1047 Games, Ian Proulx, in einer Rede im Rahmen des Summer Game Fest 2025 einerseits tönte, dass er es leid sei, jedes Jahr dasselbe Call of Duty zu spielen, um dann im nächsten Satz einen Battle Royale Modus für Splitgate 2 anzukündigen und dabei eine „Macht FPS wieder großartig“-Mütze zu tragen – kombiniert mit wirklich hohen Preisen im Ingame-Shop.

Die Kritik der Spieler war damals: Statt etwas Neues zu entwickeln, laufen sie trotz großer Töne und Kampfansage an anderen Entwicklern den Trends hinterher. Die Folge: Der Shooter hatte 7 Wochen nach Release schon 90 % seiner Spieler verloren und ist zurück in die Beta gegangen.

Seit Mai 2025 ist „Splitgate 2“ wieder spielbar, dieses Mal unter dem Namen „SPLITGATE: Arena Reloaded“. Viele Spieler schreiben, seit dem Re-Release sei der Shooter deutlich besser, die Rezensionen auf Steam sind trotzdem Mai 2026, ein Jahr nach Release, hatte das Spiel auf Steam nur noch 430 Spieler im Durchschnitt.

Glaubt ihr, das Studio kann eine gute Titanfall-Alternative erschaffen, oder ist eure Hoffnung mit der Erwähnung der verantwortlichen Entwickler verflogen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Falls ihr auf der Suche nach schnellen Shootern seid, haben wir euch auf MeinMMO vor einiger Zeit im Rahmen von Call of Duty: Black Ops 6 und 7 eine kleine Liste zusammengestellt, auf der auch Titanfall 2 zu finden ist. Werft gerne einen Blick in den Artikel: 5 schnelle Shooter, die ihr statt Call of Duty spielen könnt