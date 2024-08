Splitgate 2 macht eine Sache komplett anders als der Vorgänger: Bringt Klassen mit verschiedenen Skills

Der Steam-Hit Splitgate bekommt einen Nachfolger. Jetzt zeigen die Entwickler erstes Gameplay und dabei fällt eine Sache besonders auf.

Was ist das für ein Spiel? Splitgate war 2019 ein Überraschungs-Hit auf Steam. Der Arena-Shooter startete als F2P-Titel in den Early Access und kam sofort bei vielen Genre-Fans richtig gut an. Kurz darauf waren die Server voll und es gab sogar Warteschlangen – dabei kannte den Shooter kurz zuvor niemand.

Das Gameplay von Splitgate erinnert stark an Halo, allerdings mit einer speziellen Besonderheit: Ihr könnt Portale erzeugen, durch die ihr reisen, schießen oder hindurchschauen könnt. So war es beispielsweise mit den Portalen möglich, Gegner zu flankieren oder ein Portal hinter ihnen zu eröffnen und ihnen in den Rücken zu schießen, ohne die eigene Position zu verlassen.

Durch die Portale erhielt Splitgate ein besonderes taktisches Element, das den Arena-Shooter von der Konkurrenz abhob. Doch der Erfolg hielt nicht lange an und schon im September 2022 teilten die Entwickler mit, dass sie nicht mehr an dem Shooter arbeiten werden (via splitgate.com). Stattdessen wollte man sich auf ein neues Projekt konzentrieren, dessen Namen wir mittlerweile kennen: Splitgate 2.

Was wissen wir zu Splitgate 2? Mit Splitgate 2 erhält der Arena-Shooter von 2019 einen Nachfolger, der das Gameplay sinnvoll weiterentwickeln soll. Ein Release-Datum kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Fest steht jedoch: Splitgate 2 kommt für Steam, Epic, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Außerdem wissen wir, dass es in Splitgate 2 verschiedene Fraktionen geben wird. Das sind Klassen, die unterschiedliche Fähigkeiten besitzen und die allesamt einen anderen Spielstil ermöglichen.

Aktuell wissen wir von drei verschiedenen Fraktionen, die Splitgate in einem neuen Gameplay-Video vorgestellt hat:

Was wissen wir zu den Fraktionen? In dem neuen Gameplay-Video wurden uns drei Fraktionen gezeigt: Aeros, Meridian und Sabresk. Zusätzlich zu dem Gameplay der Fraktionen sehen wir Ex-Profis und Content Creator, die verschiedenen Klassen bereits spielen konnten und uns einiges zu den Fähigkeiten/ Gadgets erzählen.

Aeros sei laut den Testern eine Art Fragger. Das heißt, mit der Fraktion ist es eure Rolle aggressiv zu spielen und auf Kills zu gehen. Deshalb ist die Klasse auch mit besonders schnellem Movement und viel Schaden ausgestattet. Aeros hat aber auch einen Stim, mit dem er sich schnell selbst heilen kann.

Meridian ist wiederum ein Supporter. Mit der Klasse könnt ihr eure Mitspieler durch eine heilende Granate oder durch einen Scan unterstützen. Der Scan deckt Feinde in der Nähe auf und markiert sie durch Wände. Meridian hat aber auch eine Fähigkeit, mit der ihr all eure Handlungen in einem bestimmten Radius beschleunigt: Movement, Feuerrate, Nachladen. Für den Gegner wird in diesem Bereich jedoch alles verlangsamt.

Sabresk ist wiederum eher eine Art Anchor, mit dem ihr gut eine Position verteidigt, da er eine Barriere aufstellen kann, die euch vor feindlichem Beschuss schützt. Er ist aber auch ein Fragger, da er Haftgranaten besitzt.

Wie beschreiben die Entwickler die Fraktionen? In dem Video sind auch kurze Beschreibungen von den Entwicklern zu den drei Klassen zu sehen:

Aeros: schnell wendig, Portal-Meister

Meridian: Heiler und Supporter

Sabresk: Verteidiger und Fragger

Was sagen die Tester zu Splitgate 2? Am Ende des Videos äußern einige der Tester noch ihre ersten Eindrücke zu dem Shooter.

Der „Rainbow Six: Siege“-Content-Creator „Macie Jay“ sagt beispielsweise: „Ich meine, das Wichtigste ist, dass es wie eine echte Fortsetzung ist. Es hält sich immer noch an die grundlegenden Werte von Splitgate. Es ist also immer noch Splitgate.“

Der „Apex Legends“-Profi iiTzTimmy zieht ein ähnliches Fazit: „Es entfernt sich nicht allzu weit vom Originalspiel, aber es hat immer noch dieses rasante Arena-Shooter-Gefühl, das viele Leute zurückbringt.“

Splitgate 2 wirkt auf jeden Fall wie ein Shooter, den Fans des Genres im Auge behalten sollten – auch wenn der Release möglicherweise noch eine Weile auf sich warten lässt. Wenn ihr in der Zwischenzeit trotzdem mit einem neuen Shooter anfangen wollt, werdet ihr vielleicht hier fündig: Die 25 besten Shooter 2024 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay