Solo Leveling Staffel 3: Release, Streaming und Leaks im Überblick

Solo Leveling könnte die Story des koreanischen Manhwas in Staffel 3 fortführen. Die wichtigsten Informationen rund um Release, den Streaming-Dienst und die Leaks verraten wir euch hier.

Die wichtigsten Informationen in der Übersicht:

Die 2. Staffel endete am 13. März 2025. Zählen wir die Recap-Folge 7.5 nicht mit, umfasst der Anime zu Solo Leveling bislang 25 Episoden. Da die Webtoon- bzw. Manhwa-Vorlage (koreanischer Manga) mittlerweile abgeschlossen ist, gäbe es noch genug Material, das als Anime kommen könnte. MeinMMO fasst euch zusammen, was wir bislang zu Staffel 3 wissen.

Den Trailer zur letzten Staffel gibt es hier:

Solo Leveling Staffel 3: Alles zu Release und Start

Release: Wann kommt Solo Leveling Staffel 3?

Bislang hat das Animationsstudio A-1 Pictures noch nicht bestätigt, dass es eine 3. Staffel geben wird. Der Animation Producer Atsushi Kaneko verriet am Ende einer Studio-Tour, dass der Anime VORERST zu einem Ende kommt. Daraufhin stellt er rhetorisch die Frage, ob das Ende temporär ist oder nicht, ohne darauf direkt eine Antwort zu geben. Er wisse nicht, was die Zukunft bringt (via YouTube).

Doch Solo Leveling hat schon mit Staffel 1 einen regelrechten Hype ausgelöst. Bei einer 4,9-Sterne-Wertung mit über 722.000 abgegebenen Stimmen zählt er zu den erfolgreichsten Animes von Crunchyroll (Stand: 2. April 2025). Deshalb ist es wahrscheinlich, dass das Produktionsstudio an den Erfolg anknüpfen will und eine 3. Staffel erscheinen wird.

Sollte die Produktion von Staffel 3 so lange brauchen wie Season 2, erscheint der Anime im Januar 2026.

Streaming-Dienst: Wo kann ich Solo Leveling Staffel 3 schauen?

Sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 des Animes sind auf Crunchyroll erhältlich. Der Anime erschien dort im wöchentlichen Takt als Simulcast zur japanischen Ausstrahlung. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch Staffel 3 bei Crunchyroll erhältlich sein wird.

Folgen: Wie viele Episoden wird Staffel 3 haben?

Eine Anzahl zur Episodenanzahl von Staffel 3 ist noch nicht bekannt. Staffel 1 umfasst 12 Episoden, bei Staffel 2 sind es 13 Folgen. Deshalb gehen wir davon aus, dass Staffel 3 zwischen 12 und 13 Episoden haben wird.

Synchronisation: Auf welcher Sprache läuft Staffel 3?

Wie schon Staffel 1 und Staffel 2 werdet ihr Solo Leveling direkt bei der Ausstrahlung auf japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln schauen können. Es gibt sogar die Möglichkeit, die Staffeln mit deutscher Synchronisation zu schauen. Deshalb gehen wir davon aus, dass das auch auf Season 3 zutreffen wird.

Story: Worum geht es in Staffel 3?

Die 2. Staffel endet mit dem Recruitment-Arc. Im Anschluss folgt ab Kapitel 111 des Webtoons der Ahjin-Guild-Arc. Ihr könnt also im Manhwa schon an der Stelle lesen, wie es weitergeht. Ob die 3. Staffel die gesamte Story beinhalten wird, ist nicht bekannt. Es könnte auch sein, dass nach einem bestimmten Arc ein Cut gesetzt wird, wie beispielsweise nach dem Inernational-Guild-Conference-Arc.

Trailer: Gibt es schon einen Einblick in Staffel 3?

Da die 3. Staffel bislang noch nicht bestätigt ist, gibt es kein Bildmaterial zur kommenden Season.

Neben der 2. Staffel von Solo Leveling gab es noch weitere Animes, die im Winter 2025 liefen. MeinMMO will von euch wissen, welche Serien ihr am meisten genossen habt. Stimmt also jetzt mit ab, welche Animes für euch die besten der Winter-Season 2025 waren: Welcher neue Anime hat euch die letzten 3 Monate am meisten an den Bildschirm gefesselt?