Welcher neue Anime hat euch die letzten 3 Monate am meisten an den Bildschirm gefesselt?

Mit dem März 2025 endet auch die diesjährige Winter-Season der Animes. Es gab wieder einige Serien, die von Fans viel gefeiert wurden. Welcher Anime hat euch die letzten 3 Monate am besten gefallen?

Der Frühling naht und damit stehen wieder neue Animes vor der Tür. Doch das bedeutet auch, dass momentan die letzten Folgen der aktuellen Season ausgestrahlt werden. Fans müssen also warten, bis eine neue Staffel beginnt oder hoffen, dass die Animes in 2 Cours ausgestrahlt werden.

MeinMMO möchte von euch wissen: Welcher Anime hat euch in der Winter-Season 2025 am besten gefallen? Einige Serien wie Solo Leveling hatten zwar durchwachsen bewertete Episoden, doch vielleicht konnten sich euch ja in ihrer Gesamtheit überzeugen.

Den Trailer zu Solo Leveling seht ihr übrigens hier:

Stimmt ab, welche Animes euch im Winter 2025 am meisten überzeugt haben

Stimmt deshalb mit ab, welche Serien ihr von Januar 2025 bis März 2025 am besten fandet. Da mehrere Animes zur Auswahl stehen und wir euch nicht nur auf einen Anime beschränken wollen, habt ihr 3 Stimmen zum Verteilen.

Zur Auswahl stehen euch dabei die größten Highlights. Dabei haben wir nicht unterschieden, ob es sich um einen völlig neuen Anime, eine neue Staffel oder die Fortsetzung einer Staffel handelt. Wichtig war es nur, dass der Anime bislang auf keinem anderen deutschen Streaming-Dienst lief.

Sollten wir einen Anime vergessen haben, gebt ihr eine Stimme an „Ein anderer Anime“ ab und schreibt uns in die Kommentare, welche Serie ihr am besten fandet. Es wird keinen separaten Artikel zur Auswertung geben, deshalb schaut regelmäßig vorbei, wie der aktuelle Stand ist!

Auch in den kommenden Seasons von 2025 wird es große Kracher geben, auf die sich die Fans freuen können. Vermutlich werdet ihr es nicht schaffen, jeden Anime zu schauen, der euch interessiert. Wenn eure Zeit begrenzt ist und ihr aussortieren müsst, empfehlen wir euch, die folgenden Serien unbedingt zu schauen: Wenn ihr nur 10 Animes in 2025 sehen könnt, dann diese