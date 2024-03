Das Jahr ist in 4 Animes-Seasons unterteilt – Was bedeuten Begriffe wie Cour, Season und Staffel?

Andersherum verlieren die Verantwortlichen weniger Geld, wenn ein Anime nicht so erfolgreich ist, wie gedacht. In dem Fall kann der Anime nämlich schneller beendet oder sofort eingestellt werden.

Wieso werden Animes in Cours und nicht in Staffeln veröffentlicht? Die Veröffentlichung von Cours gibt dem Produktionsteam mehr Flexibilität. Sollte ein Anime nach 12 Episoden beispielsweise äußerst gut ankommen, kann sich das Team dazu entscheiden, einen weiteren Cour innerhalb einer Staffel einzubauen.

Es gibt dabei jedoch Ausnahmen wie One Piece. Der Dauerbrenner läuft seit 1999 durchgängig. Er wird zwar in einzelne Staffeln unterteilt, doch er hält sich nicht daran, wann die Anime-Seasons beginnen. Hier gibt es lediglich Pausen, wenn das Produktionsteam diese ansetzt.

Als Beispiel: Die 1. Staffel von Attack on Titan ist 25 Episoden lang. Sie wurde auf zwei Seasons aufgeteilt, ist also zwei Cours lang.

Das bedeutet nicht, dass alle Animes direkt am 1. Tag der neuen Season erscheinen. Sie verteilen sich meistens innerhalb der ersten zwei Wochen einer neuen Season. Ihr solltet also unbedingt bei jedem Seasonwechsel im Blick haben, an welchem Tag der Anime startet, den ihr ins Auge gefasst habt.

Wann erscheinen neue Animes? Die Animes erscheinen innerhalb einer Season. Die Seasons gibt es quartalsweise, also alle drei Monate bzw. alle 12-13 Wochen. Dementsprechend gibt es in einem Jahr die folgenden vier Seasons:

