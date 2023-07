One-Punch Man bekommt ein Action-Spiel – Und es sieht sogar echt gut aus

One-Punch Man bekommt ein eigenes Spiel – und zwar eines, das ziemlich gut aussieht. Wir zeigen euch, wie Saitama und seine Freunde sich bald durch die Welt prügeln.

Es gibt Anime-Helden, die müssen schwere Schlachten kämpfen und all ihre Fähigkeiten ständig verbessern, um gerade so siegreich aus einem Duell hervorzugehen. Und dann gibt es Saitama, den One-Punch Man, der jeden Feind mit genau einem Schlag bezwingt. Genau dieser Held bekommt nun sein eigenes Action-Game für PC und Mobile: One-Punch Man: World.

Worum geht es in One-Punch Man: World? Die Story von One-Punch Man: World deckt im groben die Handlung der ersten Staffel des Anime ab, auch wenn sie an einigen Stellen noch erweitert wird. Das heißt im Grunde, ihr erlebt die Entstehung des stärksten Helden aller Zeiten – also Saitama, der in nur einem Jahr durch tägliches Training so stark geworden ist, dass er jeden Feind mit nur einem einzigen Schlag besiegen kann.

Danach wird Z-City von Monstern und Bösewichten angegriffen, die immer wieder die Vereinigung der Helden auf den Plan ruft, die sich gemeinsam gegen die Widersacher stellen müssen – zumindest so lange, bis Saitama mit einem Schlag alles beendet.

Auch Charaktere wie Terrible Tornado werden einen Auftritt haben.

Was ist das für ein Spiel? Dem Trailer und der Beschreibung nach ein klares Action-Spiel mit spannenden Kämpfen. Ihr schlüpft in die Rolle verschiedenster Helden von Z-City und müsst euch gegen fiese Angreifer behaupten. In bester Action-Kampf-Manier entfesselt ihr dabei unterschiedliche Fähigkeiten und versucht die Lebenspunkte der Feinde zu dezimieren, während ihr gleichzeitig deren verheerenden Angriffen ausweicht.

Zwischenzeitlich scheint es aber auch deutlich ruhigere Momente zu geben, in denen man die Stadt erkundet oder mit den anderen Helden zusammen den Alltag meistert – immerhin muss Saitama auch regelmäßig Essen auf den Tisch bekommen oder mal in der Arcade versumpfen.

Wen spielt man in One-Punch Man: World? Neben Saitama und Genos spielt man auch ein paar der Charaktere, die etwas weniger Screentime im Anime haben. Spielbare Charaktere sind laut der offiziellen Website:

Saitama

Genos

Speed-o-Sound Sonic

Mumen Rider

Puri-Puri Prisoner

Atomic Samurai

Golden Ball

Lightning Max

Jeder Charakter hat dabei eigene Fähigkeiten, auch wenn man sich natürlich fragen kann, warum Saitama zwei verschiedene Schläge ausführen kann …

Kann man sich schon registrieren? Ja. Wer möglichst früh die Welt von Saitama und Z-City erleben möchte, kann sich schon jetzt auf der offiziellen Seite des Spiels registrieren. Bisher gilt die Vor-Registrierung allerdings nur für die PC-Version des Spiels.

Ein Release-Datum für das Spiel gibt es bisher noch nicht, auch wenn der Titel noch in 2023 erscheinen soll. Fraglich ist auch noch, wie es mit der Monetarisierung aussieht – denn One-Punch Man: World startet als Free2Play.

Wie ist euer erster Eindruck von One-Punch Man: World?