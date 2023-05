Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die japanischen Serien, die oft nur als "Zeichentrick für Kinder" verunglimpft wurden, sind genau so vielfältig wie andere TV-Produktionen und sprechen Zuschauer aus allen Altersgruppen und mit unterschiedlichen Vorlieben an. Anime gibt es in Deutschland im FreeTV nur wenig, zumeist kann man sie bei diversen Streaming-Anbietern (Netflix, Crunchyroll, Amazon, etc.) abrufen.