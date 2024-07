Legendäre Sci-Fi-Filmreihe bekommt einen eigenen Anime auf Netflix

Ein bekanntes Sci-Fi-Franchise bekommt im August 2024 seinen ersten eigenen Anime auf Netflix. Den ersten Trailer seht ihr hier auf MeinMMO.

Um welches Franchise geht es hier? Das Sci-Fi-Genre begeistert seit vielen Generationen Film- und Serien-Liebhaber. Ein bekanntes Franchise, von dem vermutlich jeder schon einmal gehört hat, ist das „Terminator-“ Franchise.

In erster Linie verbindet damit wohl jeder die legendäre Filmreihe, mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle als „Der Terminator“. Im Februar berichteten wir darüber, wie der Schauspieler zu einer Rückkehr in diese Rolle steht.

Jetzt können sich Terminator-Fans aber über frischen Wind im Franchise freuen. Netflix kündigte in einem Trailer einen ersten eigenen Anime rund um die Terminatoren an.

Worum soll es im Anime gehen? Die Anime-Serie wird den Titel „Terminator Zero“ tragen und 8 Episoden umfassen. Das Szenario der Story soll den Filmen zwar recht ähnlich, aber keine Kopie dieser sein.

Die Geschichte soll einem Kämpfer folgen, der zwischen Zukunft und Vergangenheit gefangen ist. Um das Schicksal der Menschheit zu ändern, wird er letztlich in das Jahr 1997 geschickt.

Dort soll ein Wissenschaftler namens Malcolm Lee beschützt werden, denn dieser arbeitet an der Einführung eines neuen KI-Systems. Es soll sich dem bevorstehenden Angriff auf die Menschheit entgegensetzen.

Während seiner Arbeit wird der Wissenschaftler Lee dazu noch von einem erbarmungslosen Attentäter aus der Zukunft verfolgt, der auch das Schicksal seiner drei Kinder beeinflusst.

Wann soll der Anime starten? Der Streaming-Dienst Netflix hat angekündigt, dass Terminator Zero am 29. August 2024 starten soll. Für die Produktion ist Production IG verantwortlich. Das Studio ist bereits für größere Anime-Serien wie Attack on Titan oder Haikyuu!! bekannt.